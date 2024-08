Juan Izquierdo, jogador do Nacional do Uruguai, morre em São Paulo

Juan Manuel Izquierdo, jogador do Nacional do Uruguai, morreu na noite desta terça-feira, 27, aos 27 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante uma partida da Copa Libertadores contra o São Paulo. Izquierdo estava internado na UTI do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, desde a última quinta-feira, quando passou mal em campo. O boletim médico confirmou que a morte encefálica foi causada por uma arritmia cardíaca que levou à parada cardíaca. As informações são do G1 e do Ovación.

A partida entre Nacional e São Paulo, válida pelas oitavas de final da Libertadores, estava nos minutos finais quando Izquierdo, aos 84 minutos, caiu repentinamente no gramado do Morumbi. Os médicos do Nacional, com o apoio do protocolo médico da Conmebol, tentaram reanimá-lo em campo antes de ele ser transportado para o hospital. Desde sua internação, a situação de Izquierdo foi considerada grave, com os médicos monitorando uma inflamação cerebral que eventualmente levou à morte.

O Hospital Albert Einstein de anunciou as causas da morte de Juan Izquierdo, jogador do Nacional que estava internado na terapia intensiva daquele centro de saúde desde quinta-feira.

“O Hospital Israelita Albert Einstein lamenta comunicar o falecimento do senhor Juan Manuel Izquierdo, ocorrido na terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h38, por morte encefálica após parada cardiorrespiratória associada a arritmia cardíaca”, informaram. .

A morte de Izquierdo gerou comoção no mundo do futebol. Em nota, o Nacional lamentou a perda do atleta, descrevendo o momento como um período de luto profundo para o clube e seus torcedores. O São Paulo Futebol Clube também prestou homenagem, destacando os dias de orações e união na esperança de recuperação do jogador.

O que aconteceu?

Juan Izquierdo colapsou em campo durante a partida entre Nacional e São Paulo pelas oitavas de final da Copa Libertadores, realizada no Estádio do Morumbi. O incidente ocorreu aos 84 minutos de jogo, quando o zagueiro caiu abruptamente no gramado. O jogo foi imediatamente interrompido, e a equipe médica entrou em ação para prestar os primeiros socorros. A situação era grave, e Izquierdo foi rapidamente transportado para o Hospital Albert Einstein, onde ficou internado na UTI.

A parada cardiorrespiratória de Izquierdo foi associada a uma arritmia cardíaca, uma condição que havia sido detectada anteriormente em exames realizados durante sua carreira. Apesar dos esforços médicos, o jogador não resistiu e foi declarada morte encefálica na terça-feira.

A carreira de Juan Izquierdo

Juan Manuel Izquierdo iniciou sua carreira no futebol profissional no Cerro, um dos clubes tradicionais do Uruguai. Com talento promissor, ele rapidamente chamou a atenção de grandes equipes, o que o levou a defender clubes como Peñarol, Wanderers, Liverpool e, mais recentemente, o Nacional. No exterior, Izquierdo também atuou pelo Atlético San Luis, do México.

Durante sua trajetória, Izquierdo conquistou importantes títulos, incluindo o Apertura 2019 com o Peñarol e o Clausura 2022 e o Campeonato Uruguaio com o Nacional. No Liverpool, ele foi protagonista em uma das campanhas mais memoráveis do clube, ajudando a equipe a vencer o Campeonato Uruguaio de 2023, além da Supercopa Uruguaia e outras competições nacionais