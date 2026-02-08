20 franquias baratas para quem quer deixar de ser CLT a partir de R$ 5.000

Repórter de Negócios
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 12h12.
Última atualização em 8 de fevereiro de 2026 às 12h14.
Sair da CLT para empreender é o sonho de muitos brasileiros, mas também é um dos movimentos mais desafiadores da vida profissional. É justamente para esse perfil de empreendedor iniciante que surgem as microfranquias com operação simplificada, modelos home office e suporte robusto da franqueadora.
Com investimento inicial a partir de R$ 5 mil, esse tipo de franquia permite começar um negócio sem equipe, sem loja física e com rotinas adaptáveis à rotina doméstica.
Muitas vezes, o franqueado atua como consultor, representante comercial ou prestador de serviço em um sistema 100% remoto. A franqueadora cuida da tecnologia, da entrega ou da operação técnica, enquanto o novo empreendedor se dedica à prospecção de clientes, atendimento ou divulgação local.
Outro diferencial dessas redes é o acompanhamento próximo, que reduz a curva de aprendizado. Treinamentos, materiais padronizados e canais diretos de suporte tornam a transição do mundo corporativo para o universo do empreendedorismo menos solitária.
Ao invés de reinventar a roda, o ex-CLT entra em um modelo já testado, com marca reconhecida, processos definidos e metas mais claras de faturamento.
Nesta lista reunimos 20 microfranquias acessíveis, com operação enxuta e retorno rápido, pensadas para quem está começando agora, sem sócio, sem equipe e com pouco capital.
São redes dos segmentos de turismo, alimentação, crédito, tecnologia, educação e marketing que funcionam como porta de entrada segura para o primeiro negócio próprio. Confira:
Rede voltada para a alfabetização de crianças com dificuldades pedagógicas ou relacionadas à saúde. O franqueado aplica a metodologia lúdica da marca e atende de forma individualizada, sem precisar montar equipe.
Versão home office da rede de alimentação saudável. O franqueado atua com entrega de refeições práticas, sem necessidade de loja ou funcionários.
Franquia de publicidade que utiliza saquinhos de pão distribuídos em padarias. O franqueado atua de casa, prospectando anunciantes locais.
Com atuação home office, a franquia oferece consultoria em turismo e intercâmbio com apoio da franqueadora para cotações e reservas.
Rede de serviços financeiros com mais de 200 produtos. O modelo home office permite atender clientes de todo o Brasil sem equipe.
Plataforma de recrutamento que usa tecnologia e IA nos processos seletivos. O franqueado atua como consultor remoto.
Oferece automação para vendas e atendimento via WhatsApp. O franqueado atua sozinho com foco em prospecção comercial.
Franquia especializada em assessoria para vistos. O modelo é digital e pode ser operado de casa, sem necessidade de equipe.
Consultoria de viagens especializada em Orlando e outros destinos. O franqueado atua remotamente com apoio da franqueadora.
Agência de turismo focada no público LGBTQIA+. O modelo consultivo e digital permite operação 100% remota.
Franquia de mídia digital com totens de recarga e wi-fi. O franqueado instala os equipamentos e comercializa os anúncios.
Modelo semelhante ao anterior, com venda de publicidade em totens de carregamento. A operação é remota e autônoma.
Plataforma de CRM com IA para automação de vendas e atendimento. O franqueado faz a parte comercial, sem tocar tecnologia.
Multinacional de limpeza comercial com operação sem ponto físico. O franqueado atua na gestão e prospecção.
Franquia de serviços de TI voltada para PMEs. O franqueado atua com foco consultivo, com suporte técnico da franqueadora.
Rede de ensino de idiomas 100% digital, com aulas ao vivo e metodologia própria. O franqueado atua como vendedor ou gestor.
Franquia de serviços financeiros e crédito com forte suporte central. A operação é comercial e home office.
Rede de energia solar em que o franqueado atua apenas na parte comercial. Toda instalação e projeto é feito pela franqueadora.
Serviços técnicos de manutenção de portas automáticas. O modelo home based não exige loja ou funcionários.
Agência de marketing digital com mais de uma década de mercado. O franqueado atua como consultor de PMEs.