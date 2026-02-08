20 franquias baratas para quem quer deixar de ser CLT a partir de R$ 5.000

Sair da CLT para empreender é o sonho de muitos brasileiros, mas também é um dos movimentos mais desafiadores da vida profissional. É justamente para esse perfil de empreendedor iniciante que surgem as microfranquias com operação simplificada, modelos home office e suporte robusto da franqueadora.

Com investimento inicial a partir de R$ 5 mil, esse tipo de franquia permite começar um negócio sem equipe, sem loja física e com rotinas adaptáveis à rotina doméstica.

Muitas vezes, o franqueado atua como consultor, representante comercial ou prestador de serviço em um sistema 100% remoto. A franqueadora cuida da tecnologia, da entrega ou da operação técnica, enquanto o novo empreendedor se dedica à prospecção de clientes, atendimento ou divulgação local.

Outro diferencial dessas redes é o acompanhamento próximo, que reduz a curva de aprendizado. Treinamentos, materiais padronizados e canais diretos de suporte tornam a transição do mundo corporativo para o universo do empreendedorismo menos solitária.

Ao invés de reinventar a roda, o ex-CLT entra em um modelo já testado, com marca reconhecida, processos definidos e metas mais claras de faturamento.

Nesta lista reunimos 20 microfranquias acessíveis, com operação enxuta e retorno rápido, pensadas para quem está começando agora, sem sócio, sem equipe e com pouco capital.

São redes dos segmentos de turismo, alimentação, crédito, tecnologia, educação e marketing que funcionam como porta de entrada segura para o primeiro negócio próprio. Confira:

Alfabetizei

Rede voltada para a alfabetização de crianças com dificuldades pedagógicas ou relacionadas à saúde. O franqueado aplica a metodologia lúdica da marca e atende de forma individualizada, sem precisar montar equipe.

Investimento inicial: R$ 5.000

Faturamento médio: R$ 11.500

Retorno: 12 meses

Mr. Fit

Versão home office da rede de alimentação saudável. O franqueado atua com entrega de refeições práticas, sem necessidade de loja ou funcionários.

Investimento inicial: R$ 5.999

Faturamento médio: R$ 4.000 a R$ 30.000

Retorno: 4 a 8 meses

Marketing Bag

Franquia de publicidade que utiliza saquinhos de pão distribuídos em padarias. O franqueado atua de casa, prospectando anunciantes locais.

Investimento inicial: R$ 9.990

Faturamento médio: R$ 8.000

Retorno: 6 meses

Trust Viagens e Intercâmbios

Com atuação home office, a franquia oferece consultoria em turismo e intercâmbio com apoio da franqueadora para cotações e reservas.

Investimento inicial: R$ 9.000

Faturamento médio: R$ 45.000

Retorno: 3 meses

Cotafácil

Rede de serviços financeiros com mais de 200 produtos. O modelo home office permite atender clientes de todo o Brasil sem equipe.

Investimento inicial: R$ 8.997

Faturamento médio: R$ 20.000 a R$ 80.000

Retorno: 2 a 4 meses

BM VAGAS

Plataforma de recrutamento que usa tecnologia e IA nos processos seletivos. O franqueado atua como consultor remoto.

Investimento inicial: R$ 13.970

Faturamento médio: R$ 30.000

Retorno: 3 meses

VendaComChat

Oferece automação para vendas e atendimento via WhatsApp. O franqueado atua sozinho com foco em prospecção comercial.

Investimento inicial: R$ 14.000

Faturamento médio: R$ 6.400

Retorno: até 3 meses

Legale

Franquia especializada em assessoria para vistos. O modelo é digital e pode ser operado de casa, sem necessidade de equipe.

Investimento inicial: R$ 12.000

Faturamento médio: R$ 30.000

Retorno: 3 a 6 meses

3, 2, 1 GO!

Consultoria de viagens especializada em Orlando e outros destinos. O franqueado atua remotamente com apoio da franqueadora.

Investimento inicial: R$ 12.000

Faturamento médio: R$ 15.000 a R$ 50.000

Retorno: 3 a 6 meses

365 Fun Fest

Agência de turismo focada no público LGBTQIA+. O modelo consultivo e digital permite operação 100% remota.

Investimento inicial: R$ 12.000

Faturamento médio: R$ 15.000 a R$ 50.000

Retorno: 3 a 6 meses

Santa Carga

Franquia de mídia digital com totens de recarga e wi-fi. O franqueado instala os equipamentos e comercializa os anúncios.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio: R$ 8.316

Retorno: a partir de 8 meses

Publicarga

Modelo semelhante ao anterior, com venda de publicidade em totens de carregamento. A operação é remota e autônoma.

Investimento inicial: R$ 18.900

Faturamento médio: R$ 8.000

Retorno: 6 a 9 meses

SprintHub

Plataforma de CRM com IA para automação de vendas e atendimento. O franqueado faz a parte comercial, sem tocar tecnologia.

Investimento inicial: R$ 20.000

Faturamento médio: R$ 40.000

Retorno: 6 meses

Jan-Pro

Multinacional de limpeza comercial com operação sem ponto físico. O franqueado atua na gestão e prospecção.

Investimento inicial: R$ 20.000

Faturamento médio: R$ 4.000 a R$ 30.000

Retorno: 12 a 18 meses

Help Digital

Franquia de serviços de TI voltada para PMEs. O franqueado atua com foco consultivo, com suporte técnico da franqueadora.

Investimento inicial: R$ 27.500

Faturamento médio: R$ 60.000

Retorno: 6 a 12 meses

Spaceclass

Rede de ensino de idiomas 100% digital, com aulas ao vivo e metodologia própria. O franqueado atua como vendedor ou gestor.

Investimento inicial: R$ 27.000

Faturamento médio: R$ 12.000 a R$ 15.000

Retorno: 2 a 4 meses

AF Crédito

Franquia de serviços financeiros e crédito com forte suporte central. A operação é comercial e home office.

Investimento inicial: R$ 29.900

Faturamento médio: até R$ 600.000 (volume negociado)

Retorno: 12 meses

Evolve

Rede de energia solar em que o franqueado atua apenas na parte comercial. Toda instalação e projeto é feito pela franqueadora.

Investimento inicial: R$ 14.900

Faturamento médio: R$ 100.000

Retorno: 6 a 18 meses

Atto Service

Serviços técnicos de manutenção de portas automáticas. O modelo home based não exige loja ou funcionários.

Investimento inicial: R$ 20.000

Faturamento médio: R$ 9.000

Retorno: a partir de 16 meses

Prime2B

Agência de marketing digital com mais de uma década de mercado. O franqueado atua como consultor de PMEs.

Investimento inicial: R$ 15.000

Faturamento médio: R$ 50.000

Retorno: 3 meses

