Como foi o primeiro dia da Rio Innovation Week? Confira os destaques do evento

O primeiro dia da maior conferência de tecnologia e inovação foi marcado por palestras e estandes que discutiram o futuro em diferentes áreas. Confira abaixo os destaques da abertura da Rio Innovation Week.

O futuro do dinheiro na RIW Talks

Às 10h30, no primeiro encontro do RIW Talks, Fabrício Tota, VP de Novos Negócios do Mercado Bitcoin, Alena Afanaseva, CEO da BeInCrypto, Aline Fernandes, jornalista, e Nathalia Arcuri, fundadora do Me Poupe!, estiveram juntos para falar sobre “O Futuro do dinheiro: Como a inovação está mudando o mercado financeiro e os impactos na América Latina”.

Nathalia destacou as dificuldades e potencialidades do continente: “Infelizmente, 70% da América Latina não tem a oportunidade de ter acesso a empréstimos e nem moedas digitais. E são justamente as criptomoedas que irão ajudar a remover todas essas fronteiras para que as pessoas possam construir um mundo mais visionário. A aposta da tokenização é transformar e simplificar o futuro”.

Entretenimento e sustentabilidade

Quem passou pelos galpões do Píer encontrou novidades como o espaço do Museu do Esporte, em que é possível ter a experiência de praticar arco e flecha e andar de skate em ambientes virtuais, com imersão em cenários especialmente criados para as modalidades.

No galpão destinado ao Agro, a sustentabilidade também está entre as prioridades. O Solix AG Robotics, equipamento autônomo e movido por energia solar, mostra aos interessados como a tecnologia pode reduzir em até 95% a aplicação de herbicidas e reduzir a compactação do solo e a pegada de carbono, além de aumentar a produtividade.

Inovação em ação na Conecta Varejo

Na conferência Conecta Varejo, Martha Gabriel, CEO da Future Now Strategies, deu uma aula sobre Inovação em ação. Ela lembrou que “quando a tecnologia muda, o mundo muda e os problemas, também”, ao mesmo tempo em que ressaltou que a inovação não deve ser limitada à invenção. A partir da percepção de um problema, é possível inovar mudando processos ou usando de criatividade.

Como exemplo, ela citou um supermercado holandês que criou um terminal de caixa lento, especializado em atender pessoas – especialmente idosas – que gostam de conversar quando fazem compras, não têm a pressa de muitos consumidores.

Gastronomia e inteligência artificial

No estande dos Repórteres sem Fronteiras, o visitante tem a chance de conhecer tecnologias que permitem diagnósticos à distância por meio do uso de inteligência artificial.

E, na conferência do Impacto Hub sobre “Comida que Transforma”, David Hertz, fundador da Gastromotiva e cofundador do Pacto Contra a Fome, disse que sua iniciativa é “um lugar de articulação, conhecimento, mobilização, um showroom de tudo que acredito que a gastronomia pode oferecer”. Debateram com ele Daniela Maia, secretária de Turismo do Rio, e as chefs de cozinha Claudia Queiroga e Georgia Gomes.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades