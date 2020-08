Grupo FSB e Exame lançam Bússola, nova plataforma de conteúdo estratégico

O Grupo FSB, agência de comunicação referência no Brasil, e a Exame, o maior veículo de economia do país, lançam hoje, em parceria, a plataforma Bússola. O objetivo é ressignificar a comunicação, ampliando o debate entre líderes de empresas e o mercado, oferecendo um melhor contexto sobre os principais setores da economia e da política à sociedade.

A nova plataforma, produzida pelo Grupo FSB, está hospedada no site da Exame. Serão veiculados diariamente conteúdos voltados aos setores do varejo, infraestrutura, saúde, educação, sustentabilidade, política, comunicação e marketing. Além do portal na internet, a Bússola conta com newsletters, webinars e podcasts.

Mais conteúdo para os assinantes

Lucas Amorim, diretor de redação da Exame, aponta que a parceria com o Grupo FSB “preserva a independência e qualidade jornalística da redação da Exame e, ao mesmo tempo, traz um conteúdo diferenciado, de empresas líderes, para entregar ainda mais conteúdo aos assinantes do portal”.

“Este canal multiconteúdo deve ser uma parada obrigatória para as principais lideranças e instituições empresariais que buscam orientação e informação confiável. Nosso time de especialistas trará experiências, perspectivas e novidades dos setores, além de produzirem análises estratégicas. Seremos agora provedores de conteúdo de qualidade para o público final”, diz Alexandre Loures, sócio-fundador da Loures Consultoria e sócio-diretor da FSB Comunicação.

Para Flavio Castro, sócio-diretor da FSB Comunicação, a plataforma Bússola reflete o DNA e valores do Grupo FSB. “Procuramos desenvolver estratégias alinhadas com inovação e tendências do mercado. Este projeto será um norte para nossos clientes e para diversas instituições. Este é um passo que estamos dando para mostrar pro mercado nossa expertise e nos colocarmos como referência no setor de comunicação.”

Conheça os conteúdos da plataforma Bússola, focados em tomadores de decisão:

Portal de conteúdo: exame.com/bussola

Webinar — Toda terça-feira, ao meio dia, reúne líderes e autoridades dos principais setores da economia para discutir temas setoriais e da atualidade. Disponíveis nos canais da Exame e Bússola no YouTube.

Bússola Covid-19 – Curadoria diária de qualidade das principais notícias do dia, atualmente bastante focado na pandemia.

Análise & Conjuntura Política – Artigo semanal, assinado pelo jornalista Alon Feuerwerker.

Comunicação e Marketing – Artigo semanal assinado por Alexandre Loures e Flavio Castro, sócios da FSB Comunicação, sobre tendências desses mercados e da área digital.

Influência e Congresso – Ranking semanal produzido pelo Instituto FSB Pesquisa acompanha publicações e engajamento dos deputados e senadores nas redes sociais.

Podcast A+ – Semanalmente a equipe de jornalistas e analistas políticos da FSB discute os temas que estão na pauta de Brasília, e suas repercussões para a economia.

Podcast Digitalize – O programa traz as lideranças das equipes digitais da FSB Comunicação e convidados para discutir o mercado de transformação e comunicação digitais, e as melhores práticas da área.

