Group Software cresce 55% em faturamento nos últimos dois anos

A Group Software, empresa especializada no desenvolvimento de soluções tecnológicas para a gestão de condomínios, shoppings e imobiliárias, divulgou um balanço sobre o seu desempenho nos últimos dois anos e os resultados foram muito positivos. Desde o início da pandemia, a empresa registrou um crescimento de 55% no faturamento e apresentou aumento de 60% na carteira de clientes.

Outro ponto importante a ser destacado é que a companhia completou 25 anos de atuação em 2021 e é considerada uma das mais importantes e relevantes do segmento, desenvolvendo produtos cada vez mais tecnológicos, inovadores e satisfatórios para os clientes. Durante este período também, a equipe de colaboradores da Holding Group dobrou de tamanho, passando de 250 para 500 funcionários em 2021.

“Esses números são apenas resultados da nossa dedicação e comprometimento com a empresa e os clientes. Ao observar nossa trajetória como um todo, vejo que as medidas que praticamos foram fundamentais para o nosso progressivo crescimento nos últimos dois anos, em meio a um período tão conturbado. Expandimos nossos negócios, desenvolvemos e lançamos novos produtos em todas as frentes de atuação e aprendemos a direcionar nossos esforços de forma mais agressiva e assertiva”, diz Rodrigo Monteiro, CEO da Group Software.

Entre as principais estratégias adotadas no início da pandemia destaca-se a horizontalização, inovação e reinvenção dos processos. “Enfrentamos alguns grandes desafios, como a adaptação ao home office, aumento exponencial de custos, principalmente relacionados à implementação de novas tecnologias, e sentimento de incerteza com relação ao mercado e ao futuro. Mas sei que saímos mais fortes e preparados para lidar com as adversidades que possam surgir ao longo de nossa trajetória”, declara Rodrigo.

Outro grande destaque é a Group Ventures, Holding de investimentos da marca que tem como objetivo investir em negócios que contribuem com o desenvolvimento do ecossistema empreendedor e da sociedade, que investe hoje em mais de dezesseis startups de diferentes segmentos, como a PartnerBank, Tangerino, Group Digital e MakroSystem.

“Uma das nossas prioridades é seguir incentivando esse cenário de inovação e da criação de novas startups que tenham sinergia com o nosso negócio. Para 2022, a expectativa é aumentar em 50% nossa carteira de clientes e alcançar um faturamento acima de R$ 100 milhões em nossa holding”, diz o CEO da Group Software.

