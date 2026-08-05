42% dos candidatos estão sendo eliminados antes mesmo da entrevista de emprego por conta deste erro

Antes de qualquer entrevista, existe uma etapa que decide o destino de quase metade das candidaturas: a leitura da descrição da vaga. No Brasil, cerca de 42% dos candidatos são eliminados automaticamente nas etapas iniciais do processo seletivo, muitas vezes por falhas na comunicação de suas qualificações, segundo dados da consultoria Heach Recursos Humanos.

O gargalo se soma a um mercado de trabalho jovem que segue exigente. A taxa de desemprego entre 18 e 24 anos está em 13,8%, mais que o dobro da média nacional, conforme diagnóstico do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Em um cenário assim, entender o que uma vaga realmente pede deixou de ser detalhe e virou pré-requisito.

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Currículo bom, leitura errada

O problema raramente é a falta de qualificação. Para cada vaga aberta, empresas recebem em média 250 currículos, e entre 75% e 88% deles não correspondem ao perfil buscado, segundo levantamento da empresa canadense de recrutamento com IA Ideal.

A maioria dos candidatos não lê a vaga com atenção ao que está implícito: prioridades do cargo, competências obrigatórias versus desejáveis, e o vocabulário específico que a empresa usa para descrever a função.

O resultado é um currículo genérico, disparado para dezenas de vagas parecidas, mas adaptado a nenhuma delas.

Sete segundos para convencer alguém

Quando o currículo passa pelo primeiro filtro, o tempo de leitura humana é curtíssimo. Recrutadores gastam, em média, de 6 a 8 segundos por currículo quando o processo não é estruturado, aponta a consultoria de recrutamento RwTech. É pouco tempo para qualquer coisa que não esteja imediatamente ligada ao que a vaga pede.

Antes mesmo da leitura humana, porém, existe outro obstáculo. 79% das empresas já utilizam inteligência artificial em alguma etapa do processo seletivo, segundo o relatório Hiring Insights 2026 da Resume Genius. Sistemas de triagem automática cruzam o currículo com a descrição da vaga palavra por palavra, e a ausência de termos usados no anúncio pode custar a candidatura antes de qualquer recrutador abrir o arquivo.

Ler uma descrição de vaga com atenção significa separar o que é exigência eliminatória do que é apenas desejável, identificar os verbos que revelam a rotina real do cargo e notar repetições, que costumam indicar prioridade para quem escreveu o anúncio. É um exercício de interpretação, não de decoração de palavras-chave soltas.

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Para quem vale a pena revisar a estratégia

O módulo é indicado especialmente para quem participa de vários processos seletivos e não avança, um sintoma comum de quem está enviando o currículo certo para a leitura errada. Também serve para universitários e recém-formados que ainda não desenvolveram o hábito de decodificar um anúncio de vaga antes de se candidatar.

Antes de reescrever o currículo pela décima vez, vale reler a vaga com mais atenção. Às vezes o problema nunca esteve na experiência do candidato, e sim na interpretação do que a empresa pediu.

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