GPA fecha parceria de entrega com Cornershop, da Uber

O GPA fechou parceria com a Cornershop By Uber para aumentar sua presença no ambiente de compras online e ampliar as opções de entregas rápidas. Ao todo, mais de 250 lojas das redes Extra e Pão de Açúcar em todo o Brasil podem ser acessadas pela plataforma Cornershop e também pelos apps da Uber e do Uber Eats, na funcionalidade “Mercado”.

A parceria com a Cornershop já demonstra algumas tendências e perfis de consumo. Até o momento, os clientes do Pão de Açúcar que já acessaram a plataforma compraram mais frutas, legumes e verduras, carnes e produtos frescos em geral. Os consumidores do Extra buscam majoritariamente produtos de limpeza, leite e produtos de cesta básica, o que reforça o posicionamento das duas redes.

O movimento faz parte do plano do GPA de se tornar uma plataforma colaborativa e multicanal.

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube