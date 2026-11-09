Gestão Sustentável: o que as empresas ainda não entenderam sobre a transição energética

RESUMO ＋ O Brasil articulou um roteiro global de três fases, até 2033, para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. A proposta de transição energética prevê modelos flexíveis para diferentes economias, expansão das energias limpas e acesso a financiamento climático. O movimento reforça a necessidade de as empresas incorporarem riscos físicos e de transição à gestão e à estratégia de longo prazo.

Como propôs o embaixador André Corrêa do Lago no ano passado, durante a COP30, "o mutirão continua". A crise climática exige que o esforço global seja colaborativo, constante e, sobretudo, pragmático.

Um reflexo claro dessa postura é o recente roteiro global para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis articulado pelo Brasil.

Ao propor três fases claras de implementação até 2033, que vão desde o diagnóstico estrutural das economias até a expansão das energias limpas e a consequente redução da oferta fóssil, a diplomacia brasileira demonstra uma liderança propositiva e essencial para destravar um dos debates mais espinhosos da transição energética.

Roteiro de transição energética propõe caminhos flexíveis para os países

O grande mérito da proposta reside em sua capacidade de abraçar a complexidade sem perder a urgência e a ambição.

Em vez de impor um modelo único e engessado que fatalmente esbarraria em resistências locais, o desenho do roteiro apresenta arquétipos flexíveis, permitindo que economias dependentes da exportação de petróleo ou nações que lidam com desafios emergenciais de acesso à energia reordenem suas prioridades de acordo com suas realidades.

A criação desses modelos que facilitam o engajamento de diversos atores orienta a formulação de políticas públicas mais aderentes ao contexto de cada país e, fundamentalmente, facilita o acesso a financiamento climático.

Trata-se da demonstração clara de que temos a capacidade técnica de criar soluções exequíveis para cenários altamente complexos.

Transição energética exige que empresas revejam sua gestão de riscos climáticos

Esse processo de construção de consensos e de transição macroeconômica planejada deve servir de exemplo direto para o setor privado.

Assim como as nações estão sendo cobradas a desenhar caminhos críveis para uma economia de baixo carbono, as empresas precisam amadurecer urgentemente seu entendimento sobre o papel que desempenham na emergência climática e, especialmente, sobre os riscos aos quais estão expostas.

O movimento liderado pelo Brasil não é apenas uma diretriz para os governos; é um sinal inequívoco de que os mercados, as regulações e as expectativas ao longo de toda a cadeia de valor passarão por transformações rigorosas já nesta década.

Negócios que ignorarem a necessidade de incorporar o clima na sua matriz de gestão de riscos — avaliando cenários físicos e de transição — correm o perigo de rápida obsolescência.

Sustentabilidade e resiliência corporativa são essenciais para a perenidade dos negócios

A sustentabilidade deixou de ser uma pauta periférica de mitigação de danos para assumir o centro da resiliência corporativa. Nenhuma organização, por mais sólida que pareça em seus balanços de curto prazo, sobrevive no vácuo.

Ela depende de interações contínuas com seu entorno, seus fornecedores, colaboradores e com a sociedade de forma ampla.

Quando o ambiente ao redor entra em colapso ou passa por uma mudança estrutural severa, o modelo de negócios invariavelmente sofre os impactos.

Portanto, é preciso romper de vez a falsa dicotomia entre a geração de valor econômico e o impacto socioambiental.

A realidade incontornável da nossa era é uma só: a empresa é parte do planeta e o planeta deveria ser parte da empresa.

Somente com essa visão sistêmica e integrada será possível garantir a perenidade dos negócios e o sucesso do nosso mutirão global.