Melhores do ESG 2026

Há quem questione se ESG ainda importa. Mas essa é a pergunta errada. A correta é: o que acontece com a rentabilidade diante do colapso ambiental, da desigualdade que corrói mercados e da falta de governança que destrói valor? O cenário empresarial brasileiro tem deixado cada vez mais clara a distância entre organizações que fazem da sustentabilidade uma estratégia real e aquelas que permanecem na superfície.

O momento em que a temática ambiental, social e de governança deixa de ser uma área isolada e passa a orientar decisões corporativas é irreversível. A sustentabilidade deixou de ser sigla para se tornar critério central dos negócios, e essa mudança não tem volta. A edição 2026 de Melhores do ESG chega para revelar quem atravessou essa fronteira de forma definitiva.

Com mais de duas décadas de história, nascido como Guia EXAME de Boa Cidadania Corporativa, o prêmio consolidou-se como a principal referência em negócios sustentáveis do país. Uma trajetória que acompanhou, e muitas vezes antecipou, as transformações do capitalismo brasileiro.

Assim como o tema evoluiu, evoluiu também a metodologia da premiação. Desenvolvida em parceria com o ­Ibmec e aprimorada para esta edição, ela passa a incorporar uma visão financeira mais robusta, garantindo que estratégias declaradas sejam confrontadas com implementação real e resultados concretos para acionistas e sociedade.

Nas próximas páginas, conheça as vencedoras nos 15 setores da economia brasileira.