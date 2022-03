Fintech inova ao oferecer crédito com garantia em consórcio

O Brasil é um mercado aquecido para investimentos. No entanto, existe também a parcela da população negativada. De acordo com a última pesquisa da Confederação Nacional de Comércio, Bens, Serviço e Turismo, são 12 milhões de pessoas com dívidas, e que precisam de linhas de crédito diferenciadas. Pensando nisso, a Consorciei, fintech especializada na área de consórcios, é a primeira a oferecer crédito com garantia em consórcio.

A área de consórcios está em constante crescimento — somente em 2021, de acordo com a ABAC (Associação Brasileira de Consórcios), foram vendidas mais de 3,17 milhões de cotas em diferentes modalidades. Em contrapartida, existem consumidores que precisam desistir do contrato ou interrompê-lo temporariamente. Neste cenário, a Consorciei entra como uma opção de crédito, para que ninguém desista da sua carta de crédito.

O empréstimo varia de acordo com o valor da cota do consorciado. A Consorciei avalia o valor dessa cota e verifica a possibilidade de entregar um crédito que faça sentido para o cliente e para a empresa. A fintech já possui parceria para o oferecimento do produto com uma administradora de consórcio e deve anunciar mais outras duas ainda no primeiro semestre deste ano.

“Entramos no mercado em 2018, com o objetivo de revolucionar o mercado de consórcios. Esse é mais um passo para oferecer um serviço exclusivo e que transforme a cota de consórcio em algo de valor para as pessoas”, declara Alexandre Caliman Gomes, sócio-fundador da Consorciei.

O crédito com garantia em consórcio utiliza cotas ativas ou canceladas como garantia para o pagamento do crédito contratado. Pode ser utilizado qualquer tipo de consórcio como garantia, no entanto, para ter acesso a esse tipo de empréstimo, o consumidor não pode ter utilizado a carta de crédito para aquisição do serviço.

Entre os benefícios, estão a liquidez ao longo da jornada do consórcio para o cliente e a transformação do consórcio em um ativo real que pode auxiliar as pessoas em momentos que precisam de recursos líquidos.

No Brasil, a fintech estima que existe R$ 50 bilhões em valor de cotas de consórcio que poderiam ser utilizadas para este tipo de empréstimo. A Consorciei oferece esta opção para os clientes, com o objetivo de facilitar a vida financeira deles.

A fintech também permite, como alternativa, que os consorciados vendam suas cotas de consórcio, sem a necessidade de esperar até o final do grupo ou a contemplação para ter acesso ao dinheiro.

Para receber uma proposta, o consorciado deve primeiramente preencher o formulário no site da Consorciei, onde as informações são validadas e o algoritmo de precificação da startup gera o melhor preço pela cota de consórcio.

Após isso, o cliente visualiza a proposta e assina os documentos de forma 100% online dentro da plataforma. Com isso, a empresa realiza o pagamento em alguns dias, sem nenhuma burocracia para o cliente.

A empresa possui parceria com algumas das maiores administradoras de consórcios do Brasil, como Itaú, Santander, Porto Seguro, Magalu, Randon, Chevrolet e outras que em conjunto representam 30% do mercado de consórcios. Já facilitou mais de R$ 400 milhões em transações por meio de sua plataforma para milhares de clientes.

