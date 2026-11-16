Stanley e Farm lançam segunda collab após sucesso da primeira coleção

Depois de uma primeira colaboração que despertou interesse antes mesmo de chegar às lojas, Stanley e Farm Rio se unem novamente para lançar uma segunda coleção-cápsula. Com lançamento marcado para terça-feira, 17, o novo drop traz estampas tropicais para copos, canecas e acessórios térmicos, agora com inspiração nos encontros e nas celebrações de fim de ano. Segundo as empresas, os produtos terão preços a partir de R$ 299.

A nova coleção amplia a parceria lançada em agosto, quando as marcas combinaram as estampas coloridas da Farm com alguns dos produtos mais conhecidos da Stanley. Na ocasião, a procura começou antes da estreia comercial: mais de 8 mil consumidores se cadastraram na ferramenta de notificação de disponibilidade dos produtos, segundo dados compartilhados pela Farm com a EXAME.

Coleção de Natal e novos produtos

Agora, as marcas apostam novamente na combinação de seus universos visuais, mas com uma coleção voltada à temporada de festas. Pássaros, flores e elementos tropicais aparecem em estampas exclusivas, aplicadas a diferentes produtos da Stanley.

Um dos destaques é o Quencher H2.0 FlowState Tumbler de 1,18 litro, que ganha uma interpretação do Pão de Açúcar dentro de um globo de neve tropical, acompanhado por uma arara decorativa no canudo. A coleção também inclui os modelos FlowState Spring, IceFlow Flip Straw Tumbler, Everyday Tumbler, Everyday Suburban Mug e Everyday Stacking Cup.

Stanley e Farm lançam novo collab, agora com temática natalina (Divulgação)

"Essa coleção traduz a alegria da temporada de festas por meio de cores marcantes e um design que representa a essência das duas marcas. Foi criada para celebrar momentos especiais do fim de ano, compor mesas memoráveis e acompanhar o dia a dia durante todo o ano", afirma Kátia Barros, fundadora da Farm Rio.

Para Patrícia Esteves, diretora executiva de marketing da Stanley 1913 na América Latina, a campanha do novo drop explora a importancia dos rituais que aproximam as pessoas. "Queremos criar peças pensadas para presentear, compartilhar e continuar usando muito depois das festas", diz.

Marcas focam em lifestyle

Entre as novidades está ainda o Reserve All Day Wine Set, conjunto que reúne uma garrafa para vinho e duas taças térmicas. O produto amplia a presença da Stanley em uma categoria associada ao consumo e ao serviço de bebidas, e acompanha uma transformação no posicionamento da própria Stanley, que vem diversificando o seu portfólio para construir uma operação mais ampla no segmento de lifestyle.

Segundo a Stanley, o Quencher (garrafa térmica), que já representou mais de 80% do mix global da marca, hoje responde por aproximadamente 40% a 50%.

Do lado da Farm Rio, a colaboração reforça a estratégia de transformar a identidade visual e o estilo de vida associados à marca carioca em ativos que ultrapassam o mercado de moda. Fundada em 1997, no Rio de Janeiro, por Kátia Barros e Marcello Bastos, a empresa encerrou 2025 com receita de R$ 3,4 bilhões, sendo cerca de 40% provenientes das operações internacionais.

A coleção Stanley 1913 x FARM Rio estará disponível a partir de 17 de novembro, nas lojas físicas e nos sites oficiais das duas marcas, enquanto durarem os estoques. Os preços começam em R$ 299.