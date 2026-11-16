Ri Happy estreia na Shopee e aposta em marketplaces para ampliar vendas

RESUMO ＋ A varejista de brinquedos Ri Happy anunciou nesta segunda-feira, 16, sua entrada na Shopee, plataforma de marketplace, com produtos na seção de Lojas Oficiais. A estreia ocorre antes da Black Friday e do Natal e inclui ferramentas de social commerce. O movimento integra a reorganização da companhia, que pediu recuperação extrajudicial para renegociar R$ 827,4 milhões em dívidas.

A Ri Happy anunciou nesta segunda-feira, 16, sua entrada na Shopee. A varejista de brinquedos passa a vender produtos na seção de Lojas Oficiais da plataforma, em sua estreia no mercado de marketplaces.

A iniciativa amplia os canais digitais da companhia, que já opera lojas físicas e e-commerce próprio. A parceria também prevê a participação da Ri Happy em ferramentas de vendas por vídeos, transmissões ao vivo e divulgação por criadores de conteúdo.

O movimento acontece enquanto a empresa tenta reorganizar suas finanças e recuperar a competitividade.

Em outubro, a Ri Happy pediu recuperação extrajudicial para renegociar R$ 827,4 milhões em dívidas. Nos documentos apresentados à Justiça, a varejista apontou a concorrência com marketplaces como um dos fatores que pressionaram suas vendas e margens. Agora, a estratégia é se posicionar nessas plataformas.

"Estamos conduzindo uma transformação que coloca o cliente e as parcerias no centro das nossas decisões. A chegada à Shopee materializa essa estratégia ao ampliar nossa presença digital, fortalecer nossos canais de venda e criar novas oportunidades de conexão com as famílias brasileiras", afirma Carlos Fernandes, COO do Grupo Ri Happy.

A entrada na Shopee é o primeiro passo de uma estratégia mais ampla de atuação em marketplaces. Segundo a companhia, novas parcerias devem ser anunciadas nos próximos meses.

Por que a Ri Happy decidiu entrar na Shopee?

A loja oficial da Ri Happy na Shopee reúne produtos de diferentes categorias do universo infantil, com entregas para todo o Brasil. A operação chega às vésperas da Black Friday e do Natal, período mais importante para o varejo de brinquedos.

Além de ampliar o alcance geográfico da marca, a parceria permite que a varejista participe de um ambiente de compras que reúne milhões de consumidores. A Shopee tem mais de 3 milhões de vendedores brasileiros cadastrados, responsáveis por 95% das transações realizadas no marketplace.

A estratégia também prevê explorar ferramentas de social commerce, modelo de comércio eletrônico que utiliza conteúdo e interação nas redes digitais para estimular compras. Entre as possibilidades estão o Shopee Live, para transmissões ao vivo com produtos, o Shopee Vídeo e o Programa de Criadores, que permite a participação de influenciadores na divulgação de mercadorias.

"A chegada da Ri Happy reafirma o papel da Shopee como parceira estratégica dos vendedores da plataforma. Com uma proposta que integra a força da marca à interatividade do nosso ecossistema de social commerce, criamos uma experiência de compra ainda mais fluida, divertida e completa", afirma Felipe Lima, diretor de Desenvolvimento de Negócios e Operações Fulfillment da Shopee.

O movimento também representa uma mudança na estratégia comercial da Ri Happy. Até então, a companhia concentrava suas vendas digitais no próprio e-commerce e em seus canais diretos. Agora, passa a disputar espaço dentro de uma plataforma que reúne marcas, pequenos vendedores e comerciantes independentes.

O desafio será aproveitar o tráfego da Shopee sem comprometer a rentabilidade das vendas. A empresa não divulgou os termos comerciais da parceria, o volume inicial de produtos disponíveis nem as metas de faturamento para o novo canal.

Ri Happy tenta reorganizar o negócio após recuperação extrajudicial

A entrada no marketplace faz parte de uma agenda mais ampla de mudanças na varejista, que passou por uma troca de controle em agosto. A BluSun Capital Partners anunciou a aquisição de 100% do Grupo Ri Happy, em uma operação cujos valores não foram divulgados.

A transação também marcou o retorno de Héctor Núñez à presidência da companhia. O executivo já havia trabalhado na Ri Happy por mais de nove anos e acumula passagens pelo Walmart Brasil e pela Novonor, antiga Odebrecht.

Menos de dois meses depois da mudança de controle, a empresa entrou com um pedido de recuperação extrajudicial para renegociar R$ 827,4 milhões em dívidas. O processo envolve compromissos com bancos, fabricantes de brinquedos, fornecedores e administradoras de shopping centers.

Nos documentos apresentados à Justiça, a Ri Happy atribuiu suas dificuldades financeiras a uma combinação de fatores, como os efeitos da pandemia, os juros elevados, a redução do consumo e o avanço dos produtos importados.

A concorrência internacional ganhou destaque entre os argumentos da empresa. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq) citados no processo, os produtos importados, principalmente da China, representaram 75,8% dos brinquedos comercializados no Brasil em 2025.

Para competir com os preços praticados pelas plataformas internacionais, a varejista afirmou que precisou reduzir preços e aceitar margens menores.

A nova gestão também anunciou ajustes nas equipes corporativas, revisão da estrutura de custos e mudanças operacionais para preservar a liquidez do negócio, ou seja, os recursos disponíveis para pagar compromissos no curto prazo.

Atualmente, o Grupo Ri Happy reúne as marcas Ri Happy, PBKids e Divertudo, com aproximadamente 290 lojas próprias e franqueadas em todo o país.

A entrada na Shopee faz parte de uma estratégia para ampliar os pontos de contato com o consumidor e recuperar espaço nas vendas digitais. O desafio será transformar o alcance das plataformas em receita adicional, sem aprofundar a pressão sobre as margens que já pesa sobre o negócio.