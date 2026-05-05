Ferramenta reduz em até 80% o custo de adoção de IA

Em resultados de clientes que lidam com grandes volumes de dados, como JBS, Mondelez e Red Bull, a ferramenta intermediária da APIPASS apresentou economia de custos de até 80% na adoção da inteligência artificial.

A maioria das empresas passa pela integração da IA sem um intermediador apropriado, o que aumenta os custos. A solução da APIPASS otimiza o processos atuando como camada técnica necessária para que ERPs, CRMs e aplicações legadas operem de forma conjunta com a IA.

“O mercado está acelerado na incorporação de inteligência artificial e nós somos um passo antes, a camada essencial para quem quer implementar a solução”, diz o CEO e cofundador da APIPASS, Valdemir Silveira

Abordagem baixo código e a favor do cliente

A plataforma de integração e orquestração projeta crescimento de 35% este ano. Grande parte da projeção se dá à solução que utiliza abordagem low-code para resolver problemas de complexidade entre sistemas.

O objetivo é reduzir o esforço técnico e acelerar a execução de projetos de TI. Ao centralizar a governança das informações em um único lugar, a solução garante que os dados estejam prontos para uso em dashboards e automações inteligentes.

Para clientes, como Sebrae, Royal Canin e Cacau Show a APIPASS mira garantir 99,8% de disponibilidade e oferece monitoramento em tempo real, assegurando que sistemas interdependentes funcionem de forma integrada e estável.

“A nossa plataforma endereça a dor de ecossistemas fragmentados, permitindo que a operação escale sem a dependência de scripts frágeis ou manutenções caras.

Nosso objetivo até 2028 é ser a fundação que viabiliza, na prática, empresas que operam de forma totalmente conectada e inteligente”, conclui o CEO da APIPASS.