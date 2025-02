Fernanda Lima é nova embaixadora de farmacêutica para conscientização do câncer de colo do útero

Fernanda Lima é a nova embaixadora da MSD para campanha de conscientização sobre o câncer de colo de útero. Começando este mês e se estendendo ao longo de 2025, a parceria com a apresentadora contará com mídias digitais (como Meta, YouTube e Google), mídias out of home (OOH), televisão, cinemas, salões de beleza, conteúdo em redes sociais e participação em eventos.

A empresa do setor de saúde visa a continuidade de iniciativas ligadas ao câncer de colo do útero, que é responsável pela morte diária de aproximadamente 19 mulheres brasileiras, segundo o INCA. A escolha de Fernanda Lima se deu pela sua habilidade de comunicar de forma acessível a mensagem de que a doença pode ser facilmente evitada com a prevenção do HPV, vírus responsável por 99% dos casos.

“Eu acredito muito no poder da comunicação verdadeira. É uma coisa minha mesmo. Acredito que, quando a gente fala de coração, com empatia, as pessoas escutam. E essa, é uma causa urgente. Então aqui, eu estou enxergando a minha missão quase como uma conversa de amiga, sabe? Como se eu fosse conversar com alguém da família, aconselhar uma irmã”, diz Fernanda.

Prevenção do HPV como solução para câncer de colo do útero

O objetivo desta campanha é aumentar a conscientização sobre os cânceres relacionados ao HPV, com foco em mulheres, quebrando tabus e chamando-as à ação. Fernanda será a porta-voz dessa importante causa, alinhada à estratégia da OMS de erradicar o câncer de colo do útero no mundo até 2030, com a vacinação como cuidado primário, aliada a exames de rotina e tratamento de lesões pré-cancerígenas.

“Hoje no Brasil, o câncer de colo do útero é a principal causa de morte entre mulheres até 36 anos e a segunda entre aquelas até 60 anos. Essas informações são tristes e alarmantes, considerando que o câncer de colo do útero é uma doença que pode ser prevenida. Frequentemente, nos perguntamos quando haverá vacina que previna o câncer, mas a verdade é que ela já existe. Por isso, estamos comprometidos em contribuir para um futuro em que o câncer de colo do útero não seja mais uma realidade para as mulheres, enfatizando que a prevenção é essencial”, explica Fernando Cerino, diretor de vacinas privadas da MSD Brasil.

Durante o ano, Fernanda contribuirá com o reforço das mensagens de prevenção à doença, que se dá por meio da vacinação, exames de rotina e tratamento adequado de lesões pré-cancerígenas.

“Eu realmente acredito que a prevenção não deve ser adiada, muito menos ser um tabu para evitar ser falado. Se eu conseguir despertar essa reflexão em pelo menos uma mulher, de que prevenir é um ato de amor-próprio, uma proteção na história de vida dela, eu me sentirei realizada. A informação, mesmo sensível, tem que ser acessível, leve, mantendo o impacto. E é assim que eu quero me conectar com o público por meio dessa campanha”, conclui a apresentadora.

