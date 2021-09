FDC: Você está pronto para o agronegócio do futuro?

Programa desenvolvido pela Fundação Dom Cabral (FDC), a nona melhor escola de negócios do mundo, em parceria com a AgroBravo, especialista em conectar o mundo do agronegócio, visa capacitar e desenvolver os líderes do setor com mentoria de gestão e atualizações do agro brasileiro, por meio de uma parceria com a Iowa State University. Os participantes terão a oportunidade de participar de uma jornada técnica internacional exclusiva com acesso aos principais atores do agronegócio americano e do mundo. As inscrições vão até novembro.

O programa de desenvolvimento foi construído com base em três pilares: Conteúdo e Prática, Relacionamento e Desenvolvimento, e Intercâmbio Internacional. Os módulos possuem conteúdos de estratégia e governança, mercado do agro, liderança, inovação e sustentabilidade aplicados ao agronegócio em formato experiencial com articulação de debates com especialistas, mesas redondas, visita a empresas, rodadas de networking e projeto aplicado à empresa em formato misto, online e presencial, com um total de 137 horas.

A jornada educacional terá 40% do seu conteúdo online, com uma aula por semana às terças-feiras. O restante da jornada contará com aulas presenciais, com dois módulos no campus da FDC em Nova Lima (MG), um módulo na cidade de Cuiabá (MT) e outro em São Paulo, capital. As aulas acontecerão de 20 de janeiro a 1º de julho de 2022.

Para os participantes que desejarem ampliar ainda mais a experiência, a jornada Internacional nos Estados Unidos está prevista para os dias 24 a 29 de julho de 2022. Serão seis dias com atividades em parceria com a Iowa State University nos estados de Iowa e Illinois. Alguns dos mais importantes atores do Agronegócio americano e mundial participarão de dinâmicas e interações com o grupo como Bruce Rastetter, CEO e fundador do Summit Ag Group; Kevin Kimle, diretor do Departamento de Empreendedorismo da ISU; Harry Stine, fundador da Stine Seeds; e Bradley Kissinger, diretor do Global Agriculture Center na Hawkeye Community College.

“Estamos felizes com a novidade que vai contribuir para renovar o caminho do agronegócio brasileiro. A única certeza que temos é que nesses próximos dez a vinte anos nós vamos transformar 100% esse modelo de produção e processamento do agro no mundo. Nós vamos precisar acompanhar tantas mudanças, inovações, disrupções e novas tecnologias para construir o futuro do agronegócio e realmente transformar o Brasil nesse grande celeiro”, declara o professor convidado da FDC e coordenador do programa, Marcello Brito.

Pioneiro em iniciativas sustentáveis, Brito tem atuação marcante em áreas como ESG em empreendimentos ambientais, sociais e econômicos desde 1997, sempre reunindo setor privado, ONGs e governos. É graduado em Engenharia de Alimentos, mestre em Administração de Empresas no Brasil e na França. É líder e co-facilitador da Coalizão Brasileira de Clima, Florestas e Agricultura e presidente da Administração do Agronegócio do Brasil (Abag).

