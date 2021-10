Extra e Unilever instalam estações de reciclagem em lojas de hipermercado

O Extra e a Unilever, por meio da marca OMO, em linha com a promoção do consumo consciente e a construção de um futuro mais sustentável, firmaram uma parceria para a instalação de estações de reciclagem Molécoola em nove lojas de hipermercado Extra da cidade de São Paulo. As estações instaladas funcionam de segunda-feira à sábado das 8h às 16h, com intervalo para almoço das 12h às 13h.

As instalações dos pontos de coleta estão sendo lideradas pela Unilever com a sua principal marca no Brasil, OMO, e, junto com o Extra, o objetivo é oferecer aos clientes uma possibilidade de descarte correto de seus resíduos e contribuir para um menor impacto no meio ambiente.

O projeto funciona como um programa de fidelidade, no qual o cliente se cadastra, leva os materiais recicláveis até a loja onde há uma estação instalada, ganha pontos de acordo com o peso e o tipo do material descartado e troca esses pontos por produtos e/ou descontos no site e aplicativo Molécoola. A expectativa é que cada estação arrecade, em média, dez toneladas de materiais por mês.

Para participar, o cliente deve baixar o aplicativo da Molécoola ou se cadastrar pelo site. Depois, é só levar os materiais recicláveis em qualquer uma das estações instaladas nas lojas do Extra. Os materiais devem ser entregues separados por categoria e limpos e, na sequência, são pesados e os pontos correspondentes são creditados imediatamente na conta do consumidor no aplicativo. Para resgatar o produto ou benefício, o consumidor que tiver pontos suficientes deve checar a disponibilidade diretamente na estação de troca e solicitar o resgate.

“Estamos sempre atentos às demandas do consumidor e entendemos que as pessoas estão cada vez mais conscientes de seu impacto e buscando formas de minimizá-lo. Esse projeto, parte de uma parceria forte de muitos anos com a Unilever no tema de sustentabilidade, é uma forma de responder a essa demanda. Nós, como ponto de encontro de milhões de clientes e fornecedores, colocamos nossas unidades a disposição para iniciativas como essa, que faz com que todos juntos, indústria, varejo e consumidor, contribuam para a construção de um futuro mais sustentável”, afirma Mirella Gomiero, diretora de RH, Tecnologia e Sustentabilidade do GPA, grupo controlador do Extra.

“A Unilever está presente em dez de cada dez casas brasileiras, o que nos traz uma grande responsabilidade. Ao impulsionarmos essa grande iniciativa de reciclagem, vamos dar a oportunidade de o consumidor contribuir com o ciclo das embalagens de forma prática e ainda reverter em economia para o bolso dele”, diz Ricardo Zuccollo, vice-presidente da Unilever.

Para acelerar os ciclos do projeto, a Unilever garante ainda mais pontos para os clientes que levarem embalagens dos produtos da empresa para reciclar: uma embalagem do OMO líquido, por exemplo, vale mil pontos e há também vantagens na troca por produtos. Como a ideia é juntar pontos para trocar por produtos e serviços, o cliente pode se informar sobre a quantidade de pontos por cada material reciclável no site. Como exemplos, cada quilo de latinha de alumínio vale 3.800 pontos, já o quilo do papelão corresponde a 250 pontos, e o quilo de eletroeletrônicos, mil pontos.

“Na Molécoola, a gente traz a educação ambiental para o dia a dia do consumidor, que avança na jornada de se tornar mais consciente sobre suas decisões de compra, e em contrapartida oferecemos a certeza de que os recicláveis terão destino 100% correto, além de dar pontos de fidelidade que são trocados por produtos da Unilever, que está empenhada em dar um impulso importante para os consumidores se engajarem na reciclagem”, afirma Rodrigo Jobim, fundador da Molécoola.

Confira o endereço das lojas participantes:

Interlagos — av. Sgto Geraldo Santana, 1491

Morumbi — av. Marginal do Rio Pinheiros, 16.741

Itaim Bibi — rua João Cachoeira, 899

Aeroporto — av. Washington Luiz, 5859

Jaguaré — av. Corifeu de Azevedo Marques, 4.160

Ricardo Jafet — av. Dr. Ricardo Jafet, 1501

Brigadeiro — av. Brigadeiro Luiz Antonio, 2013

João Dias — av. Guido Caloi, 25

Raposo Tavares — av. Marechal Fiuza de Castro (Km 13,5 da rodovia Raposo Tavares)

