Explore a história e cultura do Pão de Açúcar com o circuito dos mirantes

Nesta quinta-feira, 31, o Rio de Janeiro e os cariocas recebem um presente que o mundo todo vai poder admirar. O Parque Bondinho Pão de Açúcar e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) inauguraram o Circuito Histórico dos Mirantes, no Parque Bondinho Pão de Açúcar. O circuito conta ao todo com 14 mirantes pelo Parque, destacando a história, cultura da cidade e do Parque Bondinho Pão de Açúcar.

O projeto trará uma experiência que movimenta o setor de turismo internacional: circuitos de interpretação da paisagem. A iniciativa também resgata toda a trajetória de inovação tecnológica do mais antigo teleférico em operação no mundo, de modo a enriquecer a experiência do visitante no Parque Bondinho Pão de Açúcar e contribuir com contextualizações históricas sobre o bem cultural e o ambiente em que está localizado.

O circuito conta com placas informativas e conteúdos complementares, que serão disponibilizados em breve, em cada um dos mirantes. Todas as informações estarão disponíveis em português, inglês, espanhol e braile, e o conteúdo complementar poderá ser acessado em formato de audioguide, através de QRcodes, desenvolvidos em uma parceria com a Audima e Aliança Traduções.

Em evento celebrado na Fortaleza de São João, contando com a recepção do Exército Brasileiro, os convidados foram conduzidos por pontos notáveis do Rio de Janeiro: Fortaleza de São João e Praia de Fora, local de fundação da cidade.

Durante a cerimônia, o Iphan, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial da Cultura e ao Ministério do Turismo, entregou ao Parque Bondinho uma chancela de reconhecimento nacional do percurso. Depois, os convidados do evento foram conduzidos até o Parque Bondinho Pão de Açúcar para visitação guiada por alguns mirantes do circuito.

“O fato desta celebração ocorrer no local de fundação da cidade e no teleférico mais antigo em operação no mundo fortalece a vocação do nosso Patrimônio Cultural para o turismo no Rio de Janeiro e no nosso país”, declara o superintendente do Iphan-RJ Olav Schrader.

Para Sandro Fernandes, CEO do Parque Bondinho Pão de Açúcar, a iniciativa é de extrema relevância para a história da cidade e irá agregar ainda mais às visitas ao local.

“A inauguração desse novo circuito acontece em um momento em que estamos mostrando para todos que a emoção de estar aqui em cima vai além do passeio de bonde, é uma vivência única”, afirma Fernandes.

De acordo com ele, essa novidade vem para enriquecer ainda mais a experiência dos visitantes e fomentar o turismo na cidade, reforçando ainda toda a trajetória e o legado do Parque Bondinho.

“Esta bela e significativa iniciativa do Iphan e do Parque Bondinho Pão de Açúcar vem dar significado histórico às paisagens que tanto encantam os milhares de visitantes”, declara o coronel Joel da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército (DPHCEx).

Em 2021, o Parque e o Iphan firmaram a parceria que culminou com o lançamento deste projeto. As instituições desenvolveram os estudos que deram origem aos conteúdos disponibilizados e nomes dos mirantes, que foram batizados em homenagem a marcos na história, como o Mirante dos Navegadores, localizado no Morro da Urca, onde é possível ver por onde os navios dos primeiros expedidores chegaram às terras cariocas; e o Mirante dos Pioneiros, que conta a história sobre a fundação do Parque Bondinho.

Idealizado pelo engenheiro Augusto Ferreira Ramos, foi o terceiro teleférico a funcionar no mundo. Na época, só existiam dois similares, na Espanha e na Suíça. O teleférico carioca superou os dois em tamanho, com o ponto mais alto a 396 metros acima do nível do mar.

Tombado pelo Iphan em 1973 por sua importância na composição da paisagem cultural da cidade, desde 2012 o Parque Bondinho Pão de Açúcar também é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O monumento integra o sítio “Rio: Paisagens Cariocas entre a Montanha e o Mar”, primeira área no mundo a ter reconhecido o valor universal da sua paisagem urbana.

O Circuito Histórico dos Mirantes valoriza o Patrimônio Cultural Brasileiro e irá compor o Circuito Histórico-Paisagístico do Rio de Janeiro, que será desenvolvido nos próximos meses. Além do Parque Bondinho, a previsão é incluir percursos pelo Cristo Redentor e pela Floresta da Tijuca.

