Existe diferença entre ganhar dinheiro e construir patrimônio?

Por Arthur Lemos*

Muitos profissionais extremamente bem pagos, como executivos, médicos, engenheiros e funcionários públicos, ainda se sentem travados quando o assunto é construir patrimônio.

Trabalham muito, têm boa renda, investem todos os meses e acompanham grandes educadores financeiros. Mesmo assim, têm a sensação de que a conta nunca fecha.

Costumo dizer que o problema, na maioria das vezes, não está na disciplina, mas sim na estratégia de investimento.

O risco do modelo tradicional de investimento

O plano tradicional de “gaste menos do que ganha, invista todo mês e espere 30 anos” acaba não sendo o suficiente para quem deseja construir patrimônio.

Esse modelo mais conservador acaba colocando o investidor no risco de nunca atingir seus objetivos. Além de moroso, ele também é linear e não cria oportunidades reais de crescimento acelerado.

É isso que, na prática, permite dar saltos patrimoniais. A verdade é que quem construiu grandes fortunas raramente ficou apenas na renda fixa tradicional e em aportes mensais previsíveis.

Ativos da economia real e diversificação inteligente

Nos últimos anos, tenho visto investidores com maior patrimônio, e perfil mais arrojado, direcionarem parte do capital para aplicações mais conectadas à economia real.

Essas opções são menos dependentes dos mercados tradicionais. Usinas solares, leilões imobiliários e participações diretas em investimentos estruturados são exemplos claros disso.

Quem tem patrimônio maior busca três coisas: maior potencial de rentabilidade, mais controle sobre o investimento e ativos que façam sentido no longo prazo, inclusive do ponto de vista sucessório.

A vantagem estratégica dos leilões imobiliários

Os leilões imobiliários são um bom exemplo. A aquisição de casas e apartamentos sempre fez parte da cultura patrimonial do brasileiro, mas o leilão traz um elemento estratégico: o desconto na origem.

Comprar um imóvel retomado por uma instituição financeira com 30%, 40% ou até 50% abaixo do valor de mercado cria uma margem de segurança que praticamente não existe em outras modalidades.

Muitas vezes, parte do ganho já está na compra. Esse tipo de operação pode gerar retorno na revenda, na locação ou na composição de patrimônio familiar de longo prazo.

Investimentos estruturados e o fim dos intermediários

Diferente do investimento tradicional em fundos imobiliários ou ações, o investidor participa diretamente da estrutura do ativo. O mesmo acontece com investimentos estruturados em usinas solares.

Ao investir diretamente no projeto, elimina-se parte dos intermediários do processo, o que aumenta o potencial de retorno.

O investidor aporta o capital, participa da operação estruturada e recebe os lucros acordados, dentro de uma estratégia de investimento previamente desenhada.

Planejamento além da renda alta

Mas aqui existe um ponto fundamental: não se trata de “apostar” em algo diferente e sim de planejar. A construção patrimonial não é sobre seguir a moda do mercado, nem sobre buscar risco pelo risco.

É sobre estratégia, diversificação inteligente e organização. Ganhar dinheiro é importante. Ter uma boa renda é um privilégio. Mas renda alta não garante riqueza.

O que transforma renda em liberdade é a capacidade de direcioná-la para ativos estratégicos, com potencial de crescimento real.

Conclusão: da renda alta à riqueza real

Construir patrimônio exige sair do automático. É preciso entender que o modelo linear pode preservar, mas dificilmente acelera.

Quem deseja alcançar um novo patamar precisa combinar disciplina com inteligência estratégica. É isso que separa quem apenas ganha bem de quem, de fato, constrói riqueza.

*Arthur Lemos é especialista em finanças, com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. Ele é fundador da Empreender Dinheiro (ED), uma consultoria financeira especializada em construção patrimonial familiar.