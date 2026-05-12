Evento reúne mais de 300 executivos para discutir investimentos climáticos

Na semana do dia 18 de maio acontece a terceira edição da Brazil Climate Investment Week (BCIW), no TRIO SP Hall, em São Paulo. O evento vai reunir cerca de 350 investidores locais e internacionais, executivos C-level, empreendedores de soluções climáticas e baseadas na natureza e representantes do setor público com foco em acelerar a alocação de capital e o avanço dos negócios.

O encontro é um um dos principais fóruns de conexão entre investidores locais e internacionais e as oportunidades de negócio em clima e natureza, tendo reunido mais de 2400 pessoas ao longo das edições anteriores.

Esta edição contará também com a co-organização do Instituto Clima e Sociedade e do Nature Investment Lab, em um momento em que o mercado brasileiro já reúne instrumentos, bases institucionais e apetite de capital para avançar.

Evento sobre compromissos e implementação

Sob o mote “Dos compromissos à implementação”, o dia 19 traduz a virada do mercado rumo à execução, transformando intenções em investimentos concretos. Após esta abertura, a programação dos três dias contará com diferentes atividades.

19 de maio terá painéis, mesas redondas, pitches e foco na implementação, incluindo dois anúncios de novas iniciativas.

No dia 20, a agenda avança com o Matchmaking for Deployment , promovido pela Capital for Climate, conectando investidores e desenvolvedores para aprofundar oportunidades de investimento.

Entre 21 e 24 de maio, investidores selecionados seguem para visitas de campo a projetos de Soluções Baseadas na Natureza (NbS) em diferentes biomas brasileiros, aproximando capital das iniciativas e de seus operadores.

Alguns dos palestrantes confirmados são:

David Blood (sócio fundador e sócio sênior da Generation Investment Management),

Márcio Correia (sócio e diretor de investimentos da Régia Capital),

Luciana Antonini Ribeiro (cofundadora e CEO da Flying Rivers Capital), Alessandra Fajardo (Diretora Executiva Técnica do CEBDS),

Luiz Pires (gerente de inovação e sustentabilidade da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA),

“As decisões que o Brasil tomar nos próximos meses e anos serão determinantes para as próximas décadas. O país reúne condições únicas para liderar um modelo de desenvolvimento que concilie crescimento econômico e uso sustentável dos recursos naturais”, diz Marina Cançado, fundadora da Converge Capital.

Nexo Oceano-Clima acontece paralelamente

Em paralelo, o Instituto Clima e Sociedade realiza o evento “Nexo Oceano-Clima: oportunidades de investimentos e ações”, que posiciona o oceano como uma nova fronteira de implementação climática.

A programação prevê o debate de temas como sistemas alimentares costeiros, finanças azuis, resiliência de cidades e comunidades costeiras, sistemas alimentares costeiros, descarbonização do transporte marítimo, energia oceânica e governança do nexo oceano-clima.

Entre os nomes previstos estão Peter Thomson, enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para o Oceano, e a velejadora e escritora Tamara Klink e a comandante e empreendedora Heloísa Schurmann.

Entre as mesas redondas do período da tarde, o Nature Investment Lab (NIL) promove a sessão Connecting Pipeline to NbS Finance, que reúne financiadores e especialistas para destrinchar os critérios reais que determinam quais projetos acessam diferentes fontes e tipos de capital.

Com representantes do BID Invest, BNDES, Banco do Brasil e Conexsus, moderados por Daniel Contrucci, o debate parte de uma constatação direta: projetos de natureza existem, capital também — o gargalo está na conexão.

Outra mesa, promovida pela Vale, discutirá caminhos para acelerar investimentos em biocombustíveis e soluções industriais de baixo carbono, além dos desafios ligados à competitividade, financiamento e previsibilidade regulatória.

O evento conta com patrocínio de: Vale, BNDES, Governo do Brasil, Nestlé, Santander, Anbima, Instituto Arapyaú, FM/Derraik, Lightrock, Soros Economic Development Fund, Régia Capital e Vox Capital.