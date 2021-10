Evandro Tokarski: Você é único até do ponto de vista científico

Por Evandro Tokarski*

A afirmação de que “todo ser humano é único” é bastante usada para falar sobre sentimentos, personalidade, e traz em si um viés filosófico indiscutível. Todos somos literalmente únicos: nossas ações, reações, hábitos e costumes são moldados ao longo da vida e, em geral, nos apresentam como diferentes entre si, independentemente das semelhanças que reconhecemos uns nos outros.

Sob o ponto de vista da ciência, nossas diferenças são extremamente importantes. Para além do DNA, há ainda os fatores epigenéticos: é como são chamados os processos que não alteram nosso DNA, mas que se adequam à cadeia e atuam “ligando” ou “desligando” nossos genes. Esses fatores modificam nossas sequências e modulam efeitos biológicos.

Ainda não há uma explicação científica detalhada, mas já se sabe que trata-se de processos extremamente complexos e que fazem com que a mesma sequência de DNA se expresse de forma diferente entre cada um de nós. É isso que faz com que sejamos diferentes em características como altura, idade, tipo de cabelo, cor da pele. Inclusive, pode nos indicar a predisposição para doenças. O teste de DNA é a maneira mais segura de comprovação de uma identidade.

Sendo únicos, nosso corpo reage de forma diferente às mesmas doenças. O processo de cura em cada um também é singular. E, dessa forma, precisamos levar em consideração essas diferenças na hora de procurarmos um tratamento.

A manipulação de medicamentos é uma importante aliada nesta jornada.

A personalização da produção de um remédio ou de um suplemento, por exemplo, precisa levar em consideração a individualidade de cada ser humano. E fazer isso só é possível a partir da tecnologia, da inovação, do conhecimento técnico e, principalmente, do comprometimento de profissionais na busca pela excelência da qualidade na hora de “construir” um produto específico.

Na Farmácia Artesanal, temos orgulho da nossa visão: somos uma farmácia do futuro nos dias atuais. Não somente pela inovação tecnológica, que faz parte do nosso DNA desde a fundação, há quatro décadas, mas pela paixão que temos em proporcionar propostas terapêuticas que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não se pode ver qualidade como um diferencial competitivo. Para nós, é uma obrigação. Nossos profissionais trabalham atentos às novas tecnologias trazidas do Japão, dos Estados Unidos e da Alemanha, de forma integrada à individualização, que precisa ser adequada às necessidades de cada indivíduo

Nosso desafio permanente é surpreender os clientes com atendimento, produtos e serviços exclusivos, sempre atendendo a todas as exigências de segurança e regulação.

Também nos dá a possibilidade de associar duas ou mais substâncias, o que pode reduzir a quantidade de comprimidos ou cápsulas a serem ingeridos por dia. Além disso, podemos preparar remédios sem conservantes, estabilizantes, açúcares ou até lactose.

Outro ponto importante é que a manipulação evita desperdícios, já que a quantidade adquirida será sempre a exata para cada tratamento específico.

Temos ainda que ter diferentes formas de apresentação, como comprimidos, cápsulas, cremes, soluções ou géis, o que facilita o uso — para uma criança, é muito melhor tomar um remédio em forma de xarope, quando na farmácia só existem compridos, por exemplo.

Conhecer a história, as entregas e a eficiência de uma marca de manipulação é o primeiro passo para escolher para quem você entregará suas receitas. Uma reputação sólida, com qualidade reconhecida e a aposta no que há de mais moderno para a produção são as características que devem ser levadas em conta em primeiro lugar na hora dessa escolha. Muito além de um medicamento, é preciso buscar uma empresa que proporcione uma experiência que agregue valor à vida.

Você é único, assim como todos os indivíduos do planeta. Cada um com suas características, particularidades e todo um organismo repleto de semelhanças que nos tornam completamente diferentes. Em comum, as pessoas precisam buscar a qualidade no que é individualmente melhor para si. Se respeite, se cuide e lembre-se de que é justamente o fato de sermos únicos é o que faz de cada um de nós seres especiais. E se nossas diferenças têm um “quê” de igualdade, é apenas porque todos queremos o que há de melhor para nós em cada momento da vida.

Você é único, não há ninguém igual a você. Nunca se esqueça de que é justamente o fato de sermos únicos que nos faz seres tão especiais. Não há ninguém igual a você. Ainda bem que, graças à ciência e ao comprometimento de profissionais sérios, existem produtos que podem ser feitos especialmente para você — e ninguém mais.

*Evandro Tokarski é presidente do Grupo Artesanal, líder no mercado de farmácias de manipulação no Centro-Oeste e em Minas Gerais

