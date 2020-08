Europa enfrenta atos contra restrições da quarentena

Protestos de rua contra as medidas de enfrentamento à pandemia – grupos antimáscaras e críticos do distanciamento social – ocorreram hoje na Europa. O mais denso foi em Berlim e obrigou a polícia a agir. Além da capital alemã, manifestações parecidas também aconteceram em Paris e Londres. Movimentos libertários condenam as restrições impostas pelos governos e vão às ruas.

Assista aqui como foram as passeatas em Berlim e veja contra o que os manifestantes protestam. A multidão levou faixas e cantou hinos.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 118 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre a morte do ator Chadwick Boseman e o racismo no Brasil e no mundo; e outro sobre a importância ainda maior da comunicação interna e da gestão de pessoas durante a pandemia. Confira a íntegra do boletim aqui.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.