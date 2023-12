Estratégias para adotar o aprendizado contínuo, o chamado lifelong learning

Alice Salvo Sosnowski*

A busca por aprendizado constante faz parte da natureza do indivíduo desde os primórdios da humanidade. Graças a ela, crescemos, construímos sociedades e evoluímos. Nos dias de hoje, essa competência é ainda mais necessária. Com o mundo em constante mudança, novas tecnologias, tendências e ferramentas, se manter atualizado com lifelong learning torna-se palavra de ordem.

O Lifelong Learning – ou “aprendizagem ao longo da vida” em uma tradução livre – é uma forma de educação focada no desenvolvimento do ser humano, e pode ser útil tanto no campo pessoal como profissional.

Pesquisas recentes de neurociência mostram que nossa capacidade de aprendizado é ilimitada, independente da idade, por conta da neuroplasticidade, e que ela é importante para qualquer profissional que deseja se manter competitivo e relevante em um ambiente de trabalho em constante evolução. Existem várias estratégias para adotar o lifelong learning. Veja algumas:

Projetos Pessoais: Uma maneira eficaz de adquirir novos conhecimentos é aprender sobre assuntos que você tem interesse pessoal. Isso ajuda a se engajar emocionalmente no aprendizado. Participação em Comunidades: Existem muitas comunidades online de diferentes assuntos. Participar desses grupos pode ser uma ótima maneira de aprender com os outros. Mentoria: Um mentor de carreira pode ser uma boa pedida para obter orientação personalizada, compartilhar conhecimento e oferecer insights Networking: O networking desempenha um papel fundamental no lifelong learning porque ele abre horizontes, traz novas abordagens, experiências e pontos de vista , o que ajuda ampliar o seu repertório Desenvolvimento de Soft Skills: Além das habilidades técnicas, é importante desenvolver habilidades interpessoais, como comunicação e resolução de problemas. Essas habilidades podem fazer a diferença na busca por novos aprendizados. Retenha o aprendizado: todos os dias, tente escrever o que você aprendeu de novo. Exercite o aprendizado conscientemente e guarde a sensação de estar crescendo diariamente.

Além dessas dicas, a confiança em sua capacidade de aprender e crescer é essencial para o sucesso em qualquer área. A falta de conhecimento e experiência não deve ser motivo para duvidar de seu potencial.

Existe uma palestra da filósofa e professora Lúcia Helena Galvão muito interessante em que ela comenta que a única coisa que a mente não se cansa é de aprender. Para ela, quando aprendemos "vamos construindo a nós próprios".

Por isso, não se acomode neste novo ano que começa. Aprenda sempre com dedicação e perseverança. Acredite em si mesmo e invista tempo e esforço em sua educação contínua e desenvolvimento profissional. Isso irá te ajudar a enfrentar as transformações do mercado de trabalho e as turbulências da vida.

*Alice Salvo Sosnowski é jornalista, consultora e especialista em empreendedorismo e soft skills. Foi eleita uma das Top Voices no Linkedin. Criadora da metodologia O Pulo do Gato Empreendedor©, que desenvolve habilidades para os desafios da nova economia

