Lifelong learning: entenda esse estilo de vida e suas vantagens

Você provavelmente já deve ter se deparado com essa expressão em algum momento nos últimos anos, pois ela passou a ser debatida com muito mais ênfase tanto no ambiente educacional como também no corporativo. Mas, o que ela quer dizer exatamente?

O termo lifelong learning pode ser traduzido do inglês como “aprendizado ao longo da vida”. Em outras palavras, esse conceito defende que a busca por novos conhecimentos deve ser feita de forma contínua e progressiva em todas as fases da vida, deixando de lado aquela ideia de que não é mais necessário estudar após terminar a escola ou faculdade.

O objetivo principal é que as próprias pessoas busquem esses aprendizados, estando no centro desse processo educacional e desenvolvendo autonomia para ir atrás daquilo que gostam ou têm curiosidade de estudar e aprender.

A pedido da Bússola, a Qranio, plataforma mobile de aprendizagem baseada em gamificação, listou três benefícios de seguir esse estilo de vida. Confira:

Incentivo ao autodesenvolvimento

Por ser uma ação que as pessoas realizam geralmente sozinhas, sem o auxílio de mentores ou outros profissionais, essa mentalidade de lifelong learning acaba fazendo com que elas reflitam de forma mais profunda sobre o que realmente querem e o que se encaixa com o seu perfil. “Acredito que tudo aquilo que nos incentiva e ajuda a descobrir um pouco mais sobre nós mesmos é muito positivo. Se autoconhecer e se desenvolver dentro dessas descobertas traz muitas vantagens para todas as esferas da vida, como maior equilíbrio emocional, independência, confiança e autoestima”, afirma Samir Iásbeck, CEO e fundador da Qranio.

Isso resulta em um ciclo de evolução mais saudável, pois ao ter maior autoconhecimento, o processo de aprendizado contínuo fica mais leve e ágil, já que é possível encontrar com mais facilidade os modelos e métodos de estudo que mais fazem sentido para cada um.

Aumento de valor no mercado

Um profissional que permanece sempre atento às novidades da sua área, que se esforça para aprender novos conceitos e conteúdos que podem ser utilizados para realizar um trabalho mais assertivo e produtivo é um trunfo muito importante para qualquer empresa. Samir destaca como isso é ainda mais relevante se pensarmos no momento atual, no qual boa parte da população está desempregada e em busca de novas oportunidades.

“Competências que gerem um diferencial competitivo são bem-vindas e ajudam o profissional a aumentar o seu valor e se posicionar bem no mercado. O lifelong learning consegue cumprir muito bem esse papel ao incentivar a qualificação ao longo de toda a carreira, seja por meio de cursos, livros, artigos ou treinamentos corporativos, ajudando seus adeptos a desenvolver ainda outras habilidades essenciais como criatividade e proatividade”, diz Samir.

Se manter atualizado

Segundo o estudo Future of Jobs 2020, realizado pelo Fórum Econômico Mundial, aproximadamente 94% dos líderes entrevistados almejam que os colaboradores busquem novas competências que os ajudem na rotina de trabalho até 2025. Os dados não mentem: estar atualizado e pronto para a requalificação já é e será cada vez mais essencial para se manter no mercado de trabalho. Nesse sentido, fica claro que adotar uma postura de lifelong learner é uma forma efetiva de alcançar esse objetivo com mais facilidade em um cenário corporativo em constante transformação.

