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Bússola & Cia: 40% das empresas ainda não se prepararam para a reforma tributária

Confira a pesquisa da Qive e outras notícias de destaque desta semana

Em junho, 70,6 mil CNPJs ainda estavam em não adesão (Mehaniq/Shutterstock)

Em junho, 70,6 mil CNPJs ainda estavam em não adesão (Mehaniq/Shutterstock)

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Publicado em 30 de setembro de 2026 às 07h00.

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Quatro em cada dez empresas ainda não alcançaram adesão total aos novos campos de IBS e CBS, aponta levantamento da Qive com 226 milhões de documentos fiscais e 337,3 mil CNPJs. 

Entre as empresas do Regime Normal analisadas, 40,71% encerraram o primeiro semestre sem adesão total. 

O estudo também revela que o ritmo de adequação desacelerou 52,8% entre o primeiro e o segundo trimestre de 2026. Em junho, 70,6 mil CNPJs ainda estavam em não adesão.

IA da Dasa e Sauter destrava gargalo na saúde e conquista palco global nos EUA

A Dasa e a Sauter Digital apresentarão inovação 100% brasileira no RSNA (EUA), maior congresso de radiologia do mundo. As empresas desenvolveram uma solução inédita de IA que anonimiza dados de pacientes em laudos em português. 

A tecnologia resolve um gargalo da LGPD que travava o setor, permitindo o uso seguro de dados clínicos para treinar novas IAs em saúde. 

"Provamos ser possível fazer ciência de dados de ponta no Brasil, com impacto na ciência e nos negócios", destacam Dasa e Sauter. O feito posiciona o país na vanguarda da pesquisa médica global.

Multiplan leva sala de aula aos shoppings

Criado para ampliar o acesso à educação entre profissionais que atuam em seus shoppings, o Projeto de Escolarização da Multiplan oferece aulas preparatórias gratuitas para o Encceja dentro dos empreendimentos

A iniciativa atende colaboradores, profissionais de lojas e prestadores de serviços que desejam concluir os ensinos Fundamental e Médio. Criado em 2006, no BarraShopping, e ampliado em 2024 para os 20 shoppings da Companhia, o projeto já beneficiou mais de mil pessoas. No ciclo 2025-2026, quase 300 alunos participaram da iniciativa. 

TIM lança programa para impulsionar o desenvolvimento de profissionais com deficiência

A TIM lança o Carreiras Acessíveis, nova frente de desenvolvimento voltada aos profissionais com deficiência da companhia e parte do projeto TIM+Diversa. 

Construída a partir da escuta dos próprios colaboradores, a iniciativa reúne capacitações em inteligência artificial, tecnologia e habilidades comportamentais, além de workshops, coaching e mentorias. 

Atualmente, a TIM conta com 434 profissionais com deficiência, número equivalente a 106% da cota legal. O programa amplia a atuação da companhia na inclusão desse público, com foco no desenvolvimento, crescimento profissional e fortalecimento de suas trajetórias dentro da empresa.

Ribeiro Caram reforça engenharia de olho em data centers

A Ribeiro Caram contratou Luiz Buff como novo Diretor de Engenharia, em meio à estratégia da construtora de ampliar sua atuação em obras de alta complexidade. 

Com mais de 30 anos de carreira e passagens por Turner & Townsend, ThyssenKrupp, Bureau Veritas e Convergint, o executivo chega com experiência em projetos de missão crítica, incluindo data centers. 

A companhia pretende, até 2028, equilibrar seu portfólio entre galpões logísticos, projetos industriais e data centers, com cerca de 30% das receitas em cada segmento. 

Para avançar nesse último mercado, 60% dos investimentos da Ribeiro Caram estão sendo direcionados à formação de equipes, tecnologias, processos e parcerias especializadas.

Venice Ink amplia atuação em eventos e leva tatuagem para estádios

O Venice Ink, estúdio especializado em tatuagens e body piercings com sede no Jardins, em São Paulo, vem ampliando a atuação fora do estúdio como estratégia de negócios. A frente de eventos já representa cerca de 50% do faturamento da empresa. 

No Rock in Rio 2026, realizado recentemente, o estúdio vendeu mais de 800 tatuagens durante o festival, com um estande próprio, aberto ao público. 

Desde 2025, a marca, fundada por Rodrigo Dias, também leva seus artistas tatuadores para camarotes e outros espaços dentro de estádios de futebol, com uma média de 15 a 20 tatuagens por partida. 

A empresa já atua em jogos de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Botafogo e Sport e prepara expansão para novas praças.

Proxy Media e Afilio movimentam R$ 20 milhões ao ano

A parceria entre Proxy Media e Afilio, que completa 13 anos, movimenta atualmente mais de R$ 20 milhões em vendas por ano por meio do marketing de afiliação. 

A operação conecta grandes marcas a uma rede com mais de 300 clubes de vantagens, ampliando a distribuição de ofertas, cupons e benefícios. Entre os anunciantes estão Buser, Hering, Hotéis.com e Óticas Diniz. 

Segundo Patrícia Lima, diretora de Operações B2B da Proxy Media e do Clube Ben, o resultado reforça a maturidade do modelo e a geração consistente de negócios para os anunciantes.

Nexti amplia aposta em IA

A Nexti projeta crescer 30% em receita recorrente mensal de SaaS até o fim de 2026, após avançar 51% em 2025. 

A HR Tech, que fatura em média R$ 6 milhões por mês e atende mais de 650 mil trabalhadores, acaba de lançar uma linha com sete produtos de Inteligência Artificial, ferramentas que analisam dados de jornada, absenteísmo, turnover e horas extras.

Elas incluem recursos para empresas criarem agentes e aplicações próprias de IA com controle de permissões, uso e custos.

Conexão Mulheres impulsiona empreendedorismo feminino nos EUA e no Brasil 

Mais de 2 mil mulheres empreendedoras com faturamento anual de US$ 200 mil a mais de US$ 1 milhão já participaram do Conexão Mulheres, realizado nos Estados Unidos, São Paulo e Alphaville. 

Considerando também palestras em outros grupos e eventos como TEDx, a iniciativa já alcançou mais de 4 mil pessoas. O projeto conta com as atividades com foco em negócios e conexões entre mulheres à frente de empresas. Entre as participantes 

Acompanhe tudo sobre:EmpreendedorismoReforma tributária

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