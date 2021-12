ESPM comemora 70 anos com curso inédito. Confira novidades

Legenda: A ESPM completa 70 anos na formação de profissionais de comunicação e propaganda. Confiram um pouco desta trajetória e da visão de futuro neste depoimento do Luiz Carlos Dutra, membro do conselho deliberativo da ESPM

A ESPM, escola de negócios referência nas áreas de Comunicação, Marketing, Economia Criativa, Inovação e Relações Internacionais, completa 70 anos agora em 2021 e inicia esse novo ciclo em sua história — sempre muito marcado pela inovação — com cerca de 13 mil alunos e mais de mil funcionários divididos em cinco campi, sendo dois em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um em Porto Alegre e um em Florianópolis.

Os primeiros cursos da Escola Superior de Propaganda, que anos mais tarde adotaria somente ESPM, começaram em 1951, no antigo prédio do Museu de Arte de São Paulo, como um projeto do publicitário Rodolfo Lima Martensen, com apoio dos fundadores do MASP, Pietro Maria Bardi e Assis Chateaubriand, nome relevante da história da comunicação no Brasil. A escola surgiu a partir de uma necessidade técnica para formar publicitários, uma vez que as agências de propaganda estavam chegando ao mercado.

Ao longo dessas sete décadas, a ESPM foi aperfeiçoando sua prática de ensino e pesquisa, inserindo graduação e pós-graduação no seu escopo.

Em 2019 adotou o conceito Inusitude, neologismo que funde dois conceitos fundamentais para a escola: o inusitado, resultado do processo de criação e de inovação, e a inquietude, sentimento de contínuo inconformismo e busca pelo novo.

Entre as novidades de comemoração dos 70 anos, e que serão implementadas em 2022, estão o novo campus ESPM Glória-Villa Aymoré, situado em um patrimônio histórico de um dos bairros mais tradicionais do Rio de Janeiro, e a chegada do novo curso de Direito Digital.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube