Enel SP cria plano para evitar problemas nas eleições 2024

Para evitar interrupções durante as eleições municipais de São Paulo, a Enel SP montou um plano de ação dedicado a garantir o funcionamento dos mais de 2200 locais de votação dentro da cobertura da distribuidora de energia na capital paulista.

Durante o primeiro turno de votações, no domingo (6), a Enel SP vai:

Mobilizar equipes em pontos estratégicos próximos aos locais de votação

Colocar representante do Centro de Operações alocado na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP)

Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) Estabelecer uma linha direta de comunicação com o Centro de Operações para suporte em tempo real

Monitorar locais considerados críticos pelo TRE-SP por meio de dashboard em tempo real, que permite identificação imediata de problemas

Deixar geradores disponíveis para a sede do TRE-SP e outros locais estratégicos.

No total, a distribuidora foca em 3355 locais de votação, contidos nos 24 municípios em que atua na região metropolitana.

“O Plano Operativo que desenvolvemos é sólido e abrangente, elaborado em parceria com o TRE. Nosso objetivo é evitar qualquer interrupção que possa impactar o processo eleitoral”, diz Marcio Jardim, Head of Operation and Maintenance O&M da Enel SP.

O Clima, fator determinante, indica estabilidade

Segundo informações mais recentes da Climatempo, a capital paulista terá temperatura máxima de 31°C e mínima de 15°C, com pouca chance de chuva: apenas 31%.

A estabilidade do clima deve contribuir para a prevenção de ocorrências, tendo em vista que a grande maioria dos problemas de distribuição de energia na capital ocorre durante períodos de chuvas fortes.

Distribuidora afirma estar preparada para qualquer tipo de situação

Caso a chuva apareça, a Enel SP também afirma garantir o rápido deslocamento de equipes de campo para atender eventuais ocorrências nos locais de votação.

Se necessário, o Centro de Operações está preparado para realizar manobras por telecomando, de maneira remota, para restabelecer de forma imediata a energia para os principais locais.

A prioridade é atender eventuais ocorrências envolvendo locais de interesse das eleições

A Enel SP também trabalhará em parceria com órgãos públicos integrantes do CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), como o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícias Civil e Militar e CET.

“Estamos cientes da importância de manter a rede em pleno funcionamento e preparados para agir rapidamente em caso de falhas. Nossas equipes estarão de prontidão para atuar de imediato em emergências", conclui Marcio.

