MDS Brasil compra corretora que domina seguros de carros-fortes
Especializada em transporte e custódia de valores, BKS detém cerca de 80% do mercado e atende quatro das cinco maiores transportadoras do país
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:32.
Última atualização em 8 de setembro de 2026 às 10:45.
A MDS Brasil, braço brasileiro da corretora de seguros portuguesa de mesmo nome, comprou a BKS Corretora de Seguros e a BKS RE Corretora de Resseguros, especializadas em seguros para transporte e custódia de valores. O valor da transação não foi divulgado.
Com o negócio, a MDS passa a atuar em um nicho no qual a BKS estima deter cerca de 80% do mercado brasileiro.
Fundada em São Paulo, em 1989, a corretora atende quatro das cinco maiores transportadoras de valores do país e participa da cobertura de aproximadamente 3 mil veículos blindados e 250 bases de custódia espalhadas pelo Brasil.
A operação inclui também a BKS Re, criada em 2018 para atuar na colocação de resseguros facultativos. Além do chamado cash-in-transit, a companhia trabalha com soluções para o transporte de cargas de alto valor.
A BKS é mais uma peça de uma estratégia de consolidação que ganhou força nos últimos anos. A MDS fez 15 aquisições no Brasil em sete anos. Entre as mais recentes estão a Abensur Enris, a APR Seguros e a FFC Serviços Financeiros. O maior cheque foi o da D'Or Consultoria, comprada por R$ 800 milhões em 2024. No ano passado, a corretora também desembolsou R$ 71 milhões pela carteira de clientes corporativos da Qualicorp.
“A chegada da BKS à MDS representa mais um passo importante em nossa estratégia de crescimento no Brasil, complementando as demais aquisições que realizamos nos últimos anos”, afirma Ariel Couto, CEO da MDS Brasil.
Segundo o executivo, a operação adiciona à companhia conhecimento técnico e relacionamento em um mercado que exige alto grau de especialização.
Fundadores ficam
A BKS não muda de comando neste primeiro momento. Os três sócios fundadores — Leiko Akama, Márcio Akama Barbosa e Yuji Akama Mazurek — permanecerão à frente da operação.
A integração à MDS será gradual, com a BKS mantendo inicialmente sua autonomia operacional. A estratégia é preservar o conhecimento técnico e os relacionamentos construídos pela corretora ao longo de mais de três décadas.
A compra também pode servir de porta de entrada para levar essa especialização a outros mercados da América Latina. A BKS já realizou trabalhos de consultoria no Paraguai e vê espaço para aplicar o modelo em outros países da região. Para a MDS, que já opera internacionalmente, a aquisição cria a possibilidade de exportar uma expertise construída no mercado brasileiro para outras operações do grupo.
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Jornalista com mais de 10 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico, e CMA. Contato em pedro-b.gil@exame.com