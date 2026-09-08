MDS Brasil compra corretora que domina seguros de carros-fortes

A MDS Brasil, braço brasileiro da corretora de seguros portuguesa de mesmo nome, comprou a BKS Corretora de Seguros e a BKS RE Corretora de Resseguros, especializadas em seguros para transporte e custódia de valores. O valor da transação não foi divulgado.

Com o negócio, a MDS passa a atuar em um nicho no qual a BKS estima deter cerca de 80% do mercado brasileiro.

Fundada em São Paulo, em 1989, a corretora atende quatro das cinco maiores transportadoras de valores do país e participa da cobertura de aproximadamente 3 mil veículos blindados e 250 bases de custódia espalhadas pelo Brasil.

A operação inclui também a BKS Re, criada em 2018 para atuar na colocação de resseguros facultativos. Além do chamado cash-in-transit, a companhia trabalha com soluções para o transporte de cargas de alto valor.

A BKS é mais uma peça de uma estratégia de consolidação que ganhou força nos últimos anos. A MDS fez 15 aquisições no Brasil em sete anos. Entre as mais recentes estão a Abensur Enris, a APR Seguros e a FFC Serviços Financeiros. O maior cheque foi o da D'Or Consultoria, comprada por R$ 800 milhões em 2024. No ano passado, a corretora também desembolsou R$ 71 milhões pela carteira de clientes corporativos da Qualicorp.

“A chegada da BKS à MDS representa mais um passo importante em nossa estratégia de crescimento no Brasil, complementando as demais aquisições que realizamos nos últimos anos”, afirma Ariel Couto, CEO da MDS Brasil.

Segundo o executivo, a operação adiciona à companhia conhecimento técnico e relacionamento em um mercado que exige alto grau de especialização.

Fundadores ficam

A BKS não muda de comando neste primeiro momento. Os três sócios fundadores — Leiko Akama, Márcio Akama Barbosa e Yuji Akama Mazurek — permanecerão à frente da operação.

A integração à MDS será gradual, com a BKS mantendo inicialmente sua autonomia operacional. A estratégia é preservar o conhecimento técnico e os relacionamentos construídos pela corretora ao longo de mais de três décadas.

A compra também pode servir de porta de entrada para levar essa especialização a outros mercados da América Latina. A BKS já realizou trabalhos de consultoria no Paraguai e vê espaço para aplicar o modelo em outros países da região. Para a MDS, que já opera internacionalmente, a aquisição cria a possibilidade de exportar uma expertise construída no mercado brasileiro para outras operações do grupo.