A estratégia por trás do acordo de exclusividade desta corretora de seguros brasileira

A MDS Brasil, acaba de firmar um acordo estratégico com o Grupo Multiplica. Com validade de 10 anos, o contrato garante à corretora de seguros e consultoria de risco a exclusividade, em conjunto com a Multiplica Seguros, na distribuição de seguros para a base de clientes do grupo.

A iniciativa faz parte do plano de expansão da MDS, que, nos últimos seis anos, realizou 14 aquisições. O Grupo Multiplica, uma boutique de crédito e investimentos com mais de R$ 15,5 bilhões em ativos sob gestão, se torna um aliado estratégico para a MDS, que terá acesso privilegiado a novos canais de distribuição, ampliando significativamente sua base de clientes.

Ariel Couto, CEO da MDS Brasil, destacou a importância dessa aliança: “Nossa expansão é resultado de uma estratégia que combina o crescimento orgânico e o inorgânico. A parceria com o Grupo Multiplica representa mais um passo importante nessa direção, disponibilizando à MDS o acesso à uma ampla e qualificada base de clientes – a quem passaremos a oferecer toda a nossa gama de produtos e serviços, complementando a oferta atual”

Operações em fase de reestruturação

Além disso, a MDS tem reestruturado suas operações para se adequar às demandas do mercado. A empresa já havia identificado a necessidade de oferecer produtos de seguros por meio de soluções tecnológicas, ampliando o portfólio e o engajamento com os clientes.

Fernando Martinez, sócio diretor da Multiplica Seguros, também comentou: “Essa parceria marca um novo patamar. Com a expertise e o suporte operacional da MDS, passamos a oferecer um portfólio ainda mais completo e robusto para nossos clientes, garantindo acesso a soluções personalizadas, eficiência e um atendimento ainda mais ágil e especializado.”

Com essa nova colaboração, a MDS Brasil e o Grupo Multiplica buscam não apenas expandir suas operações, mas também proporcionar soluções de seguros mais integradas e eficientes, beneficiando uma base de clientes em crescimento e reforçando o compromisso com a inovação e a excelência no mercado.

