Empresa do setor de condomínios cria ‘marketplace de prestadores de serviço’ 

O objetivo principal do Log Shop, desenvolvido pela Log CP, é permitir que as empresas em seus condomínios deixem de se preocupar com a manutenção dos espaços para focar na operação de seus negócios

A plataforma funciona como um e-commerce que conecta os clientes a serviços complementares oferecidos por prestadores terceirizados.

Entre os serviços que podem ser encontrados no marketplace, encontram-se as categorias:

Equipamentos: máquinas para movimentação de carga, porta paletes e niveladoras.

Instalações: tratamento de Piso, instalação/manutenção elétrica e hidráulica, reformas e reparos de infraestrutura.

TI: conectividade e ambiente de rede.

Climatização : climatizadores, ar condicionado, manutenção e visitas técnicas emergenciais.

Comunicação Visual e Marketing : produtos desde adesivos com aplicação até folhetos de divulgação.

Profissionais para Operação Logística: operadores de empilhadeira, motoristas de carreta, entre outros.

“A ideia de criar essa plataforma foi facilitar a contratação de prestadores de serviços e fazer com que nossos clientes tenham todas as facilidades possíveis dentro dos nossos empreendimentos”, diz Marcio Siqueira, diretor executivo de operações da Log.

Uma evolução natural

Presente dentro da plataforma Log+, a ferramenta está estruturada para proporcionar soluções integradas que otimizam operações, garantindo qualidade e eficiência em todas as etapas.

“Ao entrar em um dos nossos condomínios, os locatários já têm em contrato a infraestrutura necessária para operação, como luz, água, segurança, vistoria de entrada e saída entre outras comodidades que nos diferenciam dos concorrentes, o Log Shop foi um passo natural para que a gente pudesse seguir gerando valor para os clientes”, conclui Siqueira.

