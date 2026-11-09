Eles vão faturar R$ 370 milhões fazendo empresas gastarem menos com energia

RESUMO ＋ A comercializadora Armor Energia projeta receita líquida de R$ 370 milhões em 2026, alta de 55% ante os R$ 239 milhões de 2025. Após crescer 522% em 2024, a empresa reduziu a dependência da negociação entre agentes do setor e ampliou contratos, eficiência energética, monitoramento de consumo, baterias e geração solar para clientes.

O ano em que a Armor Energia cresceu 522% também foi aquele em que seus sócios começaram a questionar o futuro do negócio. Depois de um primeiro semestre de resultados fortes em 2024, as dificuldades financeiras de outras comercializadoras acenderam um alerta: depender da compra e venda de contratos entre empresas do setor havia se tornado arriscado demais.

“Ou a gente pivota a estratégia ou a gente fecha”, diz Fred Menezes, sócio-fundador e diretor de Comercialização, ao recordar a discussão entre os sócios.

A saída foi ampliar o foco nos consumidores de energia e nos serviços que poderiam ser vendidos a eles. Para conduzir a mudança, o grupo trouxe Marcelo Ávila, conhecido no mercado como "Dida", que passou mais de duas décadas na Comerc. Hoje CEO e presidente do conselho consultivo da Armor, ele resume a nova orientação: “Foi uma mudança de mentalidade da empresa”.

A empresa encerrou 2025 com R$ 239 milhões de receita líquida e projeta R$ 370 milhões em 2026, avanço de 55%. O desafio é sustentar o crescimento enquanto se prepara para a abertura do mercado livre a pequenos negócios e residências.

Como o amigo do filho se uniu ao veterano do setor

A relação entre Menezes e Ávila começou antes da Armor. Ainda no mercado financeiro, o executivo mais jovem procurou Marcos Ávila, seu amigo e filho de Dida, para entender como funcionava a negociação de energia. Por intermédio do pai, conseguiu passar um dia com a equipe da mesa de operações da Comerc.

Até então, sua experiência estava nos bancos HSBC e Bradesco, com derivativos e estruturação de uma mesa de opções. A aula ajudou na transição para a Safira e, depois, para a Paraty, onde participou da montagem da operação de trading.

Na Armor, Menezes se associou a Marcos Ávila, Lucas Kok e Luiz Curado. As competências se dividiam entre negociação, geração, estruturação financeira e controles. O plano combinava usinas solares, que trariam receita recorrente para cobrir os custos fixos, e uma mesa de operações, responsável por ampliar os ganhos.

O salto de 2024 levou a receita operacional líquida a R$ 208,9 milhões e garantiu o primeiro lugar no ranking EXAME Negócios em Expansão de 2025, na categoria de R$ 150 milhões a R$ 300 milhões.

Mas o desempenho não eliminava o risco de negociar com empresas que poderiam deixar de honrar contratos. Na avaliação de Menezes, era preciso reduzir a dependência dessas operações. Faltava ao grupo alguém com experiência em desenvolver negócios voltados ao consumidor.

Ávila chegou em 2025 com essa missão. Economista e também egresso de tesourarias de bancos, havia ingressado na Comerc em 2004. A experiência de administrar riscos financeiros ajudou a construir sua visão sobre energia: planejar compras ao longo do tempo, considerando o consumo e a exposição de cada cliente.

O que a Armor quer vender além de energia

No mercado livre, o consumidor pode negociar o fornecedor, o preço e as condições de contratação da eletricidade. A distribuidora local continua responsável pela rede e pela entrega física. Para a Armor, a oportunidade está tanto nesses contratos quanto na gestão do que acontece antes e depois da compra.

Isso inclui decidir quando renovar o fornecimento, por quanto tempo contratar e como ajustar diferenças entre a energia adquirida e a efetivamente consumida. “Você não deixa para recontratar a energia na véspera do vencimento”, diz Ávila.

A empresa também oferece monitoramento do consumo para identificar desperdícios, projetos de eficiência energética e soluções de armazenamento em baterias. Nos projetos de eficiência, o modelo descrito pelo executivo prevê que a Armor faça o investimento inicial e receba pagamentos associados à economia verificada, conforme o contrato.

Outra frente é a geração distribuída solar. Nesse modelo, a produção das usinas pode gerar créditos para compensar parte do consumo dos participantes na área da mesma distribuidora, seguindo as regras do setor.

A mesa de operações continua ativa. A mudança está no perfil dos negócios: ganharam espaço as transações com geradores, consumidores e parceiros que administram carteiras de clientes. Segundo os executivos, essa combinação de comercialização e serviços sustenta a expansão projetada para 2026. Entre janeiro e julho, a receita informada pela companhia somou R$ 216 milhões.

Como levar o modelo à milhões de brasileiros

A próxima etapa de expansão do mercado livre já tem calendário. A abertura aos consumidores comerciais e industriais de baixa tensão está prevista para novembro de 2027. Em novembro de 2028, será a vez dos demais consumidores, incluindo as residências.

Para a Armor, atender esse público exigirá uma estrutura diferente daquela usada para negociar grandes contratos. O planejamento estratégico de 2025 a 2029 prevê desenvolver produtos, sistemas e inteligência artificial, além de reforçar as áreas comercial, financeira e fiscal.

“Eu preciso ter inteligência artificial porque, no crescimento, eu não vou poder atender com gente”, diz Ávila.

O executivo vê espaço para oferecer, no futuro, ferramentas que ajudem o consumidor a programar equipamentos para horários mais baratos e combinar o uso da rede com baterias. São possibilidades de novos serviços, cuja adoção dependerá dos custos, da tecnologia e das condições de contratação.

A aposta da Armor é construir essa capacidade enquanto amplia os negócios com empresas. Depois de rever uma estratégia baseada no ganho com contratos, os sócios querem chegar à próxima abertura do setor com uma carteira de consumidores e mais produtos para vender a cada um deles.