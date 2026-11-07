Prestadores de serviços: como avaliar riscos trabalhistas antes do contrato

RESUMO ＋ A análise financeira prévia e periódica de prestadores de serviços pode reduzir riscos trabalhistas e operacionais para empresas contratantes, sem afastar responsabilidades legais. Segundo a empresa de análise de crédito Serasa Experian, o Brasil registrou 9,2 milhões de empresas inadimplentes em julho de 2026, com R$ 238,6 bilhões em dívidas. A avaliação deve incluir finanças, governança, histórico trabalhista e capacidade operacional.

Por Maria Rita Calegon e Victor Campana*

Nem todo risco trabalhista nasce dentro da empresa. Parte relevante dessa exposição pode surgir na cadeia de fornecedores, especialmente quando a operação depende de prestadores responsáveis pela contratação e pela gestão de grandes contingentes de trabalhadores.

Ao contratar uma empresa prestadora de serviços intensivos em mão de obra, a contratante não incorpora apenas um serviço à sua operação.

Ela também passa a conviver com os efeitos da capacidade financeira, da organização interna e das práticas trabalhistas adotadas pela prestadora.

Se essa estrutura for frágil, os impactos podem ultrapassar os limites do contrato e gerar exposição trabalhista, financeira e operacional para a contratante.

É nesse contexto que uma análise prévia e recorrente da capacidade financeira de prestadores assume uma função estratégica.

Mais do que confirmar a existência da empresa ou reunir certidões, a análise prévia permite avaliar se o prestador possui condições reais de cumprir suas obrigações, manter a equipe necessária e sustentar a prestação ao longo do tempo.

Essa avaliação amplia a qualidade da decisão empresarial.

Ao reunir informações financeiras, societárias, operacionais, reputacionais e trabalhistas, a análise de prestadores permite identificar sinais de alerta, dimensionar riscos e definir quais medidas deverão ser incorporadas à negociação, ao contrato e ao acompanhamento do fornecedor de mão de obra.

Capacidade financeira dos prestadores: além das certidões

Certidões válidas são importantes, mas apresentam uma fotografia pontual.

Uma empresa pode estar formalmente regular na data da consulta e, simultaneamente, enfrentar dificuldades financeiras, crescimento incompatível com sua estrutura, aumento de passivos ou falhas recorrentes na administração da mão de obra.

Quando esses elementos são avaliados separadamente, sinais importantes podem passar despercebidos.

Uma análise estratégica combina diferentes fontes de informação para compreender a estrutura financeira da empresa de maneira integrada. Essa avaliação pode considerar endividamento, execuções, reclamações trabalhistas, concentração de receitas e capacidade de manter o fluxo de caixa.

Em empresas intensivas em mão de obra, qualquer desequilíbrio financeiro pode afetar rapidamente o pagamento de salários, benefícios, encargos e verbas rescisórias.

Inadimplência empresarial aumenta a importância da análise financeira

Esse cuidado se torna ainda mais relevante diante do atual cenário de inadimplência empresarial.

Segundo a Serasa Experian, o Brasil alcançou, em julho de 2026, o recorde de 9,2 milhões de empresas inadimplentes, com R$ 238,6 bilhões em dívidas negativadas.

Cada empresa nessa situação acumulava, em média, 7,3 contas em atraso.

Embora esses dados não indiquem, por si só, o descumprimento de obrigações trabalhistas, eles evidenciam um ambiente de maior pressão financeira e reforçam a importância de avaliar previamente a capacidade econômica dos prestadores.

Governança, capacidade operacional e histórico trabalhista dos prestadores

A avaliação societária e reputacional também contribui para a compreensão do risco.

Mudanças frequentes no quadro de sócios ou administradores, sanções, notícias adversas e indícios de envolvimento em práticas ilícitas podem indicar problemas de governança ou integridade.

Essas informações precisam ser examinadas em conjunto com a atividade desempenhada e com a relevância do fornecedor para a operação.

Sob a perspectiva operacional, é importante verificar se a prestadora possui estrutura de supervisão, experiência, capacidade de substituição de profissionais e plano de contingência.

Um fornecedor pode demonstrar regularidade documental e, ainda assim, não dispor de organização suficiente para administrar o número de trabalhadores exigido pelo contrato.

A dimensão trabalhista completa essa análise. Não basta verificar se existem reclamações contra a empresa.

É necessário examinar o volume, a natureza e a recorrência das reclamações, considerando o porte do fornecedor, o número de empregados, o setor de atuação e o período analisado.

Os dados oficiais mais recentes ajudam a dimensionar a relevância desse risco.

Segundo o relatório Justiça em Números 2026, do Conselho Nacional de Justiça, os 24 Tribunais Regionais do Trabalho registraram, em conjunto, aproximadamente 5,2 milhões de casos novos em 2025.

A dimensão da litigiosidade reforça a importância de conhecer o histórico trabalhista do prestador.

Para o tomador de serviços, mais relevante do que constatar a existência isolada de processos é identificar sua natureza, recorrência e relação com possíveis falhas de gestão, especialmente em demandas sobre salários, FGTS, benefícios e verbas rescisórias.

A análise do histórico trabalhista, contudo, não deve ser dissociada da situação econômico-financeira da prestadora.

A recorrência de demandas envolvendo salários, FGTS, benefícios e verbas rescisórias pode revelar não apenas falhas na gestão da mão de obra, mas também sinais de dificuldade financeira capazes de comprometer o cumprimento das obrigações trabalhistas.

É justamente nesse ponto que o risco identificado na prestadora pode se projetar sobre a empresa contratante.

Terceirização e responsabilidade subsidiária da contratante

Ao reconhecer a licitude da terceirização de quaisquer atividades, o Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 também estabeleceu que compete à contratante verificar a idoneidade e a capacidade econômica da empresa terceirizada.

Esse dever de cautela convive com a responsabilidade subsidiária da tomadora pelo descumprimento das obrigações trabalhistas relacionadas ao período da prestação dos serviços, igualmente prevista no artigo 5º-A, § 5º, da Lei nº 6.019/1974.

Nesse contexto, dificuldades financeiras da prestadora podem produzir efeitos que ultrapassam sua própria estrutura empresarial.

Atrasos no pagamento de salários, FGTS, benefícios ou verbas rescisórias podem resultar em reclamações trabalhistas nas quais a contratante seja chamada a responder subsidiariamente pelos créditos não satisfeitos pela empregadora direta.

A análise prévia do fornecedor, portanto, não afasta a responsabilidade prevista em lei, mas pode reduzir o risco de inadimplemento da prestadora e permitir que a contratante dimensione sua exposição antes mesmo do estabelecimento da relação contratual.

Como reduzir riscos trabalhistas na contratação de prestadores

Diante desses possíveis efeitos, uma das principais vantagens de analisar a situação financeira dos prestadores está na capacidade de antecipar riscos e estruturar mecanismos de proteção compatíveis com a realidade do fornecedor e com a relevância do serviço contratado.

As informações obtidas na análise também qualificam a negociação e a elaboração do contrato, permitindo prever garantias, obrigações periódicas de informação, direitos de auditoria, planos de contingência e procedimentos para eventual substituição da prestadora.

Mais do que prever cláusulas genéricas de cumprimento da legislação, é importante estabelecer controles que possam ser efetivamente aplicados durante a execução contratual.

Esse acompanhamento deve preservar a autonomia da prestadora, evitando ingerência direta na gestão de seus empregados, mas permitir que o tomador identifique sinais de deterioração financeira, operacional ou trabalhista antes que esses problemas produzam impactos relevantes.

A análise também contribui para a continuidade da operação. Em atividades intensivas em mão de obra ou consideradas críticas, dificuldades do fornecedor podem resultar em ausência de profissionais, paralisações e interrupção dos serviços.

Por isso, além da análise inicial, é recomendável prever mecanismos de transição, substituição e contingência.

Monitoramento periódico fortalece a gestão de fornecedores

A avaliação do fornecedor, contudo, não deve se encerrar na contratação.

Sua condição financeira, societária, operacional e trabalhista pode se alterar ao longo da relação, o que torna relevante a realização de monitoramento periódico proporcional ao risco da contratação.

Esse monitoramento também fortalece a governança e a rastreabilidade das decisões, ao permitir que a empresa registre os riscos identificados, as medidas adotadas e os critérios utilizados para aprovação e acompanhamento do fornecedor.

Analisar a situação financeira dos prestadores não elimina integralmente os riscos nem afasta responsabilidades previstas em lei. Seu papel é oferecer melhores condições para escolher, contratar, monitorar e, quando necessário, substituir o prestador.

Em relações intensivas em mão de obra, a prevenção do passivo trabalhista começa antes do surgimento de uma reclamação judicial.

Começa na escolha do fornecedor e na estruturação de uma relação contratual compatível com os riscos efetivamente identificados.

*Maria Rita Calegon, Advogada Júnior da área Negociação Estratégica do escritório Finocchio & Ustra Sociedade de Advogados.

*Victor Campana, Advogado Pleno da área Trabalhista escritório Finocchio & Ustra Sociedade de Advogados.