Giovanna Antonelli lança evento de empreendedorismo feminino em São Paulo

Imersão reúne cerca de 2 mil mulheres em dois dias de programação sobre carreira, negócios e desenvolvimento pessoal

(Divulgação)

Isabela Rovaroto
Repórter de Negócios

Publicado em 8 de março de 2026 às 16h09.

Última atualização em 8 de março de 2026 às 16h10.

A atriz e empresária Giovanna Antonelli lançou neste fim de semana, em São Paulo, a primeira edição do evento ELAS, uma imersão voltada ao empreendedorismo feminino e ao desenvolvimento pessoal. O encontro aconteceu nos dias 7 e 8 de março, no fim de semana do Dia Internacional da Mulher, e reuniu cerca de 2 mil participantes.

A proposta do evento é discutir carreira, negócios e autoconhecimento a partir de quatro pilares que dão nome ao projeto: empreendedoras, livres, autênticas e sonhadoras. A programação reúne palestras, painéis e dinâmicas voltadas ao desenvolvimento profissional e emocional das participantes.

O evento marca uma nova etapa da atuação de Antonelli como palestrante e mentora. Nos últimos dois anos, a atriz realizou mais de 150 apresentações sobre liderança feminina, empreendedorismo e propósito, alcançando cerca de 100 mil pessoas em eventos no Brasil e no exterior. Desde 2022, cursos e programas criados por ela já atenderam mais de 20 mil alunas em mais de 15 países.

“O ELAS nasce para gerar transformação real. As mulheres chegam com sonhos e saem com clareza, estratégia e coragem para agir”, diz Giovanna Antonelli.

Dois dias de programação

A agenda reuniu mais de 20 convidadas, entre empresárias, executivas, criadoras de conteúdo e especialistas em desenvolvimento pessoal.

Entre os nomes confirmados estão a empresária e influenciadora Bianca Andrade, a investidora e empresária Carol Paiffer, a velejadora e escritora Marina Klink, a lutadora Kyra Gracie, a especialista em carreira Thati Deândhela e a criadora de conteúdo Ju Gomes.

Também participaram executivas e lideranças ligadas ao empreendedorismo feminino, como Denise Maidanchen, do LIDE Mulher, além de palestrantes como Bel Mota, Olivia Carneiro, Dani Ferraz, Iriane Martins e Denize Savi.

A programação foi dividida em quatro blocos temáticos ao longo dos dois dias — Sonhadoras, Livres, Autênticas e Empreendedoras — combinando palestras individuais, conversas e painéis.

Um dos destaques será o painel “Me chamem de sonhadora, sim”, conduzido por Adriana Barbosa com participação de Day Molina e Ariane Santos. Outro momento reúne executivas do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), ligado à Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil.

Mercado em expansão

Eventos voltados ao empreendedorismo feminino vêm ganhando espaço no Brasil, impulsionados pelo crescimento da participação das mulheres na criação de negócios e na liderança de empresas.

Segundo dados do Sebrae, asmulheres já representam cerca de um terço dos empreendedores do país. A tendência também se reflete no crescimento de programas de mentoria, comunidades de networking e encontros voltados ao desenvolvimento profissional feminino.

Nesse cenário, o ELAS surge com a proposta de unir inspiração e ferramentas práticas para quem busca transformar projetos pessoais em iniciativas profissionais.

“Mais do que um evento, o ELAS é um movimento”, afirma Antonelli. “Um chamado para que mulheres reconheçam sua potência e assumam o lugar que desejam ocupar.”

