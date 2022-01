Em evento gratuito, Nestlé capacitará jovens para oportunidade de emprego

A primeira edição do Nestlé Conecta — evento que oferece capacitações e oportunidades de emprego nas empresas que integram a iniciativa Aliança pelos Jovens, liderada pela Nestlé e voltada para o aumento da empregabilidade — vai acontecer 100% online e gratuita no dia 3 de fevereiro, das 19h às 22h. Ao longo da programação, as empresas vão apresentar dicas e orientações sobre como buscar oportunidades nestas organizações, com um portal de vagas disponível desde o último dia 20.

Durante o Nestlé Conecta, a companhia vai abordar temas importantes para a carreira dos futuros profissionais, como inovação e criatividade, empreendedorismo, currículo e entrevistas, equilíbrio, autocuidado e finanças pessoais. As inscrições podem ser feitas pelo site.

Além disso, o evento seguirá o conceito de gameficação, em que os jovens acumulam pontos e concorrem a benefícios exclusivos ao realizar tarefas ou participar das atividades. Ao se cadastrar, o participante recebe um link para convidar seus amigos, e aqueles que mais indicarem participantes vão ganhar mentoria com lideranças das empresas da Aliança pelos Jovens — parceria liderada pela Nestlé e formada por 71 empresas comprometidas em oferecer oportunidades de primeiro emprego e conhecimento, com a possibilidade de estágio compartilhado entre elas.

Diversos nomes estarão no evento, como a youtuber Xan Ravelli, os rappers Emicida e Fióti, a influenciadora Pequena Lo, a empreendedora social Monique Evelle, a atriz e apresentadora Dora Figueiredo e a planejadora financeira Vivian Rodrigues.

