Startup chinesa de caminhões autônomos, TuSimple, pretende entrar no mercado japonês

A startup chinesa de caminhões autônomos, TuSimple Holdings, anunciou sua intenção de entrar no mercado japonês. A TuSimple realizou testes de direção autônoma na rodovia Tomei, que conecta Tóquio, Nagoya e Osaka. A empresa pretende ajudar a solucionar a escassez de motoristas enfrentada pela indústria de transporte de carga no país, resultado do envelhecimento da população.

Mais de 45% dos motoristas no setor de transporte do Japão tinham mais de 50 anos no ano passado, destacou a TuSimple, citando dados do governo japonês. Segundo um plano oficial, o governo japonês construirá faixas de direção autônoma em algumas estações da rodovia Tomei no próximo ano, informou a empresa.

Para Lu Cheng, CEO da TuSimple, popularizar a direção autônoma aliviará a escassez de motoristas na indústria logística japonesa. Lu ressaltou que a empresa colabora ativamente com parceiros japoneses para fornecer soluções de caminhões autônomos seguras, econômicas e eficientes.

Desde sua fundação em 2015, a TuSimple vem enfrentando dificuldades financeiras. Em abril de 2021, a empresa abriu seu capital na bolsa de Nova York. No entanto, suas ações [NASDAQ: TSP] fecharam ontem em USD 2,02, uma queda de 95% em relação ao preço de oferta de USD 40. Embora estivesse programada para ser deslistada em 15 de maio, a TuSimple conseguiu uma prorrogação temporária da Nasdaq.

Em dezembro passado, a TuSimple anunciou a demissão de 25% de sua equipe nos Estados Unidos. Em 18 de maio, a empresa anunciou uma reestruturação de suas operações nos EUA, que resultará na demissão de aproximadamente 30% de seus trabalhadores no país.

De acordo com os dados mais recentes divulgados pela empresa, até março, a TuSimple acumulou mais de 16 milhões de quilômetros em testes, desenvolvimento e comercialização de sua tecnologia de direção autônoma.