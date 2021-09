Edital oferece R$ 375 mil para projetos de Inteligência Artificial

Está aberto até o próximo dia 20 o edital da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) que vai selecionar e premiar quatro propostas de projetos-pilotos que contemplem a utilização das tecnologias de Inteligência Artificial (IA) para implementação de soluções em empresas do setor produtivo. A iniciativa visa fomentar o uso e a difusão da IA na indústria, contribuindo para o processo de transformação digital brasileiro. Para participar acesse o site.

O edital é voltado para a indústria de transformação e as propostas deverão apresentar projetos nas temáticas: previsão/planejamento da produção e gestão da produção/aumento de produtividade.

Podem participar pessoas jurídicas da indústria de transformação com receita operacional bruta mínima anual de R$ 90 mil, que deverão ter disponibilidade de dados proprietários oriundos de sistemas de gestão da produção, ferramenta de dashboard (BI), gestão de estoque, gestão de ativos ou de sensores em aplicações de IoT (Internet das Coisas).

As quatro propostas com maior pontuação receberão, cada uma, uma premiação de R$ 375 mil a serem investidos na execução do projeto-piloto em todas as suas fases. O prazo para recebimento das propostas é o dia 20 de setembro e a relação das selecionadas será conhecida no dia 28 de setembro.

Bruno Jorge, gerente da Unidade de Difusão de Tecnologias da ABDI, afirma que o edital é, ainda, uma oportunidade de dar visibilidade para as soluções de IA implantadas no setor produtivo.

“No processo de Transformação Digital, a Inteligência Artificial é imprescindível e inadiável. É muito importante que iniciativas que façam uso eficiente desta tecnologia sejam conhecidas pela indústria como forma de incentivo e possível replicação”, diz.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube