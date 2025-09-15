Ecossistema de saúde prioriza qualidade a quantidade e ultrapassa 5 milhões de consultas em 1 ano

A Conexa, ecossistema digital de saúde física e mental, investe pesado na transformação digital, entendendo-a como fator chave no setor de saúde suplementar. E com uma estratégia fundada em SBV (Saúde Baseada em Valor) a empresa registrou 5 milhões de consultas e 1,5 milhões de pacientes em 2024.

Para 2025, a Conexa projeta faturamento superior a R$ 300 milhões. A projeção é fruto da implementação de um diferencial competitivo que a coloca no caminho contrário da lógica tradicional do setor: a priorização da qualidade do cuidado, os resultados clínicos, a experiência do paciente e a eficiência dos recursos.

Normalmente, a quantidade de atendimentos é o foco das empresas, mas o pilar SBV demonstra resultados sólidos na estratégia de crescimento. Presente em mais de 3000 empresas como McDonald's, P&G e Petrobras, e em 130 operadoras de saúde, entre elas Unimed, Bradesco e Amil, a Conexa já atende 30 milhões de beneficiários.

Em sua plataforma, atuam mais de 3.000 especialistas em mais de 50 especialidades médicas e psicológicas.

Saúde Baseada em Valor como foco estratégico

Apoiada nesta concepção, a plataforma visa alinhar o cuidado integral com a tecnologia, a fim de fortalecer a assistência clínica no âmbito digital. Segundo levantamento da AON, os custos com saúde corporativa aumentaram, em média, 14,1% ao ano — cenário que pressiona operadoras, autogestões e empresas a buscar modelos mais sustentáveis e com maior retorno sobre investimento, impulsionando o crescimento da saúde digital no país.

“Nosso objetivo é liderar a digitalização da saúde no brasil, empoderando todos os players e pacientes com uma jornada integrada e personalizada que gera mais saúde e eficiência para todos em um único ecossistema”, diz o CEO, Guilherme Weigert.

Estratégia de crescimento e diferenciais clínicos

A estratégia de crescimento da Conexa está estruturada em três frentes principais: expandir sua atuação em operadoras de saúde, crescer em grandes contas corporativas e monetizar novas linhas de cuidado, como saúde emocional, programas preventivos e serviços especializados.

Parte desse avanço se dá pelo diferencial clínico da plataforma, que desenvolve internamente protocolos proprietários que geram resultados claros de saúde e financeiros.

Dentre os cases, destaca-se uma empresa que em um período de seis meses, com o programa de saúde mental, gerou uma eficiência financeira de R$ 520 mil em custo evitado de saúde.

“Esses indicadores mostram que não se trata apenas de digitalizar o acesso, mas de promover uma jornada de saúde efetiva a lógica do cuidado, com foco na integralidade, eficiência e impacto mensurável”, diz Weigert.

Investimentos e aquisições

As aquisições das healthtechs Zenklub e Lina Saúde também foram executadas para reforçar a jornada assistencial da Conexa, ampliando o portfólio de serviços e fortalecendo o posicionamento como plataforma integrada de cuidado.

Os investimentos, impulsionados após a injeção de R$ 300 milhões em aportes captados de fundos como Goldman Sachs, General Atlantic e Patria, também foram responsáveis por consolidar a tecnologia da plataforma.

Em 2025, a Conexa tem como meta consolidar-se como o principal hub de cuidado contínuo, eficiente e digitalizado do país. “A sinergia entre as marcas permite captar mais valor por cliente e tem sido estratégica para fortalecer nosso posicionamento e ampliar a capacidade de gerar impacto real na vida dos nossos pacientes e clientes”, conclui Weigert.