Eli Lilly anuncia que novas doses de Mounjaro chegarão ao Brasil neste mês; veja os preços

Mounjaro (tirzepatida) é um remédio para diabetes tipo 2 desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly (Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images)
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16h34.
A Eli Lilly anunciou nesta segunda-feira, 15, a chegada de novas dosagens do Mounjaro (tirzepatida) ao mercado brasileiro a partir de setembro. As concentrações de 7,5 mg e 10 mg estarão disponíveis nas farmácias ainda na segunda quinzena deste mês, com a dosagem de 10 mg sendo oferecida a partir da segunda metade de outubro.
Com essas adições, os pacientes brasileiros terão agora quatro dosagens de Mounjaro: 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg e 10 mg.
De acordo com Felipe Berigo, Diretor Executivo de Cardiometabolismo da Eli Lilly no Brasil, as novas opções ampliam o tratamento para pacientes com diabetes tipo 2, sobrepeso com comorbidades e obesidade.
"A Lilly tem mais de 100 anos de experiência em cardiometabolismo, e sabemos o impacto positivo que esse tratamento pode trazer para pacientes com diabetes tipo 2 e obesidade. Agora, com doses mais potentes, podemos atender melhor as necessidades médicas de cada paciente."
As novas dosagens também estarão disponíveis por meio do Programa Lilly Melhor Para Você, com preços que variam entre R$ 2.599,00 (7,5 mg) e R$ 2.999,00 (10 mg) para compras online, e de R$ 2.699,00 (7,5 mg) e R$ 3.099,00 (10 mg) nas lojas físicas, considerando o valor mensal de um tratamento, que inclui uma caixa com quatro canetas autoinjetoras.
Para compras fora do programa, os valores podem chegar a R$ 3.175,00 (7,5 mg) e R$ 3.645,00 (10 mg), já com a alíquota de 18% de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Segundo a farmacêutica americana, a oferta das novas dosagens faz parte de um movimento para garantir o abastecimento contínuo de Mounjaro no Brasil. Desde 2020, a Eli Lilly investiu mais de US$ 50 bilhões na ampliação da produção de incretinas, com a construção de novas fábricas e a ampliação de unidades existentes em vários países.
O Mounjaro foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em setembro de 2023 para o tratamento de diabetes tipo 2, inicialmente como complemento à dieta e exercícios.
A comercialização do medicamento no Brasil começou apenas em maio de 2025. Em junho, o medicamento recebeu uma nova indicação, que agora inclui o tratamento de sobrepeso com comorbidades, obesidade e controle crônico de peso.
O atraso para a introdução do Mounjaro no mercado brasileiro ocorreu por causa de:
Mounjaro é o nome comercial do medicamento que tem como princípio ativo a tirzepatida, uma substância que ativa receptores das células relacionados a dois hormônios que atuam no sistema digestivo: o GIP (polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose) e o GLP-1 (peptídeo 1 semelhante ao glucagon). Essa ativação conjunta desses hormônios naturais potencializa o controle do apetite, aumenta a saciedade, ajuda na redução do peso e no controle da glicemia.
A tirzepatida é um medicamento da classe das incretinas, que tem como principal função o controle da glicemia, além de ajudar na redução do peso corporal. Junto do Mounjaro, o Brasil já conta com outros medicamentos dessa mesma classe, como a semaglutida, presente nas versões Ozempic e Wegovy.
O crescimento da disponibilidade desses medicamentos no Brasil acompanha o aumento das condições de saúde que eles tratam. De acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de 10% da população adulta brasileira vive com diabetes, enquanto 57% enfrentam problemas de excesso de peso, tornando o país um dos mercados mais importantes para terapias que abordam essas questões.