Digitalize: Como surge um meme?

Qualquer coisa pode virar um meme. Uma frase, uma imagem e até uma expressão. A atriz Renata Sorrah, por exemplo, ficou conhecida mundialmente com o meme de sua personagem Nazaré Tedesco. Chico Buarque também foi imortalizado na internet com duas expressões faciais marcantes.

Para entender melhor como surgem os memes, a paixão dos brasileiros por este tipo de piada e o mercado que surgiu em torno destes destaques no mundo virtual, Érica Abe e Guilherme Baldi recebem no Digitalize Cauê Madeira, sócio-diretor da Loures Consultoria. O profissional tem 18 anos de experiência no mercado de reputação de marcas e relações públicas focado no viés digital e na criatividade e é um apaixonado pelo assunto.

Entre os destaques da conversa está o futuro deste tipo de conteúdo que ganha ares de arte com o leilão das NFTs. Você sabe o que é isso? Dá o play para entender mais.

