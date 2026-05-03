Com gol no último minuto, Vasco empata em 2 a 2 com Flamengo

O clássico entre Flamengo e Vasco da Gama terminou empatado em 2 a 2 neste domingo, 3, no Maracanã. A partida, válida pela 14ª rodada da série A do Brasileirão, foi marcada por reviravoltas e emoção até os acréscimos, e terminou com um empate arrancado pelo Vasco no último lance do jogo.

A equipe rubro-negra construiu vantagem ainda ao longo do confronto com gols de Pedro e Jorginho, chegando a abrir 2 a 0 e dando a impressão de que controlaria o resultado. No entanto, o time comandado por Renato Gaúcho manteve a intensidade, apostou em jogadas aéreas e conseguiu reagir na etapa final, com gols de Robert Renan e Hugo Moura.

No primeiro tempo, o Flamengo teve maior domínio territorial e posse de bola, explorando falhas defensivas do adversário. O gol inicial saiu após desatenção da zaga vascaína, aproveitada por Pedro. Apesar da superioridade rubro-negra, o Vasco conseguiu criar oportunidades, principalmente em investidas pelos lados e bolas levantadas na área, mantendo o jogo em aberto.

Na etapa complementar, o Vasco voltou mais agressivo, mas foi o Flamengo que ampliou após decisão do árbitro Wilton Pereira Sampaio, acionado pelo VAR, que marcou pênalti em lance envolvendo Pedro. Jorginho converteu a cobrança. Mesmo com a desvantagem ampliada, o time cruz-maltino seguiu pressionando e ganhou novo fôlego após alterações táticas.

A reação se concretizou na reta final. Aos 38 minutos, Robert Renan diminuiu de cabeça após cobrança de escanteio. Já nos acréscimos, aos 51, Hugo Moura apareceu na área para completar cruzamento e decretar o empate, frustrando a equipe rubro-negra e garantindo um ponto ao Vasco em um dos clássicos mais movimentados da rodada.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 27 pontos e perdeu a chance de reduzir a distância para o líder Palmeiras. Já o Vasco alcançou 17 pontos e ocupa a 12ª colocação, podendo ainda ser ultrapassado ao fim da rodada, a depender dos demais jogos.