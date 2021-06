Dia dos Namorados: conheça 6 apostas para trazer de volta a magia da data

Por Bússola

Com estratégias de vendas mais maduras, adequadas ao atual cenário de distanciamento social, o Brasil comemora seu segundo Dia dos Namorados em meio à pandemia de coronavírus neste amanhã, 12 de junho. Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), as vendas do varejo e do setor de serviços devem movimentar R$ 1,8 bilhão em 2021 – um faturamento 29,4% maior do que no ano passado.

Além das compras no e-commerce e em lojas físicas, as marcas apostam em proporcionar experiências para os consumidores celebrarem a data. A Bússola reuniu seis produtos e empresas com conceitos para inspirar os casais a comemorar sem se arriscar.

Jantar romântico em casa

Aproveitando o clima mais frio que costuma marcar a data, a foodtech Liv Up sugere uma comidinha de inverno para pedir em casa e curtir a dois: o queijo artesanal Raclette (R$ 35,90). Para além de ser uma iguaria da culinária suíça, servido derretido sobre batatas e carnes, o apelo da marca é para o consumo consciente. O produto não tem conservantes, possui textura firme e sabor que lembra leite e nozes, mas com um toque ácido e adocicado. Para acompanhar, os namorados podem pedir pães e outros pratos prontos diferentes e saudáveis, além de ingredientes frescos para quem quer fazer o jantar romântico “do zero”.

Brinde a dois

Para quem não dispensa drinks caprichados nas celebrações, a Drink’n the Pot lançou, em parceria com a Bacardi, três kits harmonizados para a data. A ideia é que os namorados tenham a experiência sensorial de montar juntos as próprias bebidas, preparadas com gin Bombay Sapphire e whisky Dewar’s, harmonizadas com doces franceses e que acompanham taças e copos exclusivos. Os kits "Casal Fitzgerald", "Bette e Michael" e " Classic NewYork" (R$ 178) estão disponíveis na cidade de São Paulo e região metropolitana.

O infalível chocolate

Na sobremesa, até o infalível chocolate foi repaginado para agradar paladares mais exigentes neste dia. A Mondelēz Brasil trouxe novidades da Lacta em formato de coração e cinco sabores inéditos – como caramelo salgado e 60% cacau com recheio de geleia de morango. Os 16 bombons da Lacta Coração (R$ 35) vêm em uma caixa e são embalados individualmente com mensagens de carinho, como “Obrigado” e “Meu tudo”. A novidade entrará para o portfólio fixo da marca e já está disponível nas principais redes de supermercados e lojas parceiras.

Presente com sorteio

Frente ao cenário atual, mas sem abrir mão do romance, a Multiplan iniciou a campanha “É presente, é romance, é agora”, que chama a atenção para a importância de viver e comemorar o hoje, mantendo-se no momento presente. Todos os shoppings da companhia lançaram promoções para o Dia dos Namorados, com sorteios de prêmios e presentes aos clientes que comprarem nas lojas ou pelo app Multi.

Brindes para o casal

Já o Butantã Shopping e o Jardim Pamplona Shopping, administrados pela Carrefour Property, realizam “Roleta de Brindes” até domingo, 13. A ação distribuirá presentes, descontos e vouchers aos clientes que realizarem compras de determinado valor e apresentarem a nota fiscal. Aqueles que preferirem fazer as compras do conforto de casa tem como opção a página Compra Digital, que reúne sugestões de presentes para namorados em uma vitrine virtual.

Desapego

Para quem quer desapegar de roupas e presentes de antigos relacionamentos e ainda ajudar quem precisa, a Carrefour Property para os clientes que querem desapegar de roupas e presentes de antigos relacionamentos e, de quebra, ajudar a quem precisa. A “loja do ex” recebe doações até domingo na Galeria do Hipermercado Pinheiros, na cidade de São Paulo (av. das Nações Unidas, 15.187).

