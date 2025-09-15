Dia do Cliente: 5 dicas para redefinir a experiência do consumidor brasileiro

As empresas brasileiras precisam aproveitar este Dia do Cliente para lembrar da opinião geral dos consumidores brasileiros: a comida está cara. Segundo pesquisa da MindMiners, 94% dos brasileiros afirmam que tanto produtos quanto serviços tiveram altas nos preços nos últimos meses, mas a alimentação, em especial, é a principal preocupação.

Para ajudar as empresas brasileiras a navegar entre as expectativas dos clientes e aumentos nos preços, convidamos especialistas para discutir 5 dicas essenciais para manter e redefinir a experiência do consumidor.

1. Conheça o comportamento do seu cliente

Para Thiago Muniz, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) e CEO da Receita Previsível, não basta que a marca seja lembrada; é fundamental que o consumidor se sinta parte de algo maior. “Quando o cliente se identifica com a proposta e percebe que faz parte daquela comunidade, a conexão emocional é muito mais forte. Ele deixa de ser apenas comprador e passa a ser um embaixador natural da marca”, reforça. Nesse sentido, o pilar do pertencimento cria laços duradouros e engajamento genuíno, essenciais para que uma tendência não se esgote no curto prazo.

2. Crie ecossistemas integrados

Conforme a 5ª edição do estudo "Transformação Digital no Varejo Brasileiro", 64% das empresas pretendem investir mais em transformação digital, sendo que em 52% delas o investimento supera 0,61% do faturamento bruto.



"O varejo brasileiro está vivenciando uma transformação sem precedentes. Não se trata mais de escolher entre digital ou físico, mas de criar ecossistemas integrados que coloquem o cliente no centro de cada decisão”, avalia Kenneth Corrêa, professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas (FGV), palestrante de Inteligência Artificial e especialista em dados.

3. Utilize a internet e as redes sociais como aliadas

Pesquisa da Rakuten Advertising aponta que 61% dos consumidores (no Brasil e globalmente) realizaram compras motivadas por recomendações de influenciadores nos últimos seis meses. No Brasil, 83% já compraram produtos acima de R$ 100 indicados por influenciadores, sendo que 38% chegaram a gastar mais de R$ 500.

“Esses números refletem não apenas a presença massiva dos brasileiros na internet, mas também a oportunidade significativa que eles representam para as marcas e empresas alcançarem e engajarem seu público-alvo de maneira eficaz e direcionada” ressalta Kenneth Corrêa.

4. Aposte na personalização baseada em dados

Segundo o estudo “Predictions 2025: GenAI As A Growth Driver Will Put B2B Executives To The Test”, da Forrester, 40% das organizações integrarão assistentes de IA como membros valiosos das equipes, auxiliando na análise de dados e previsão de comportamento.

"Vivemos uma era de abundância de dados, mas escassez de inteligência acionável. Cada interação do consumidor deixa rastros digitais, e o grande desafio das empresas é transformar esse volume de informações em estratégias que gerem valor real para o cliente e impulsionem os resultados”, diz o especialista em tecnologia Rodrigo Cruz, vice-presidente de Estratégia de Crescimento da Keyrus.

5. Foque na experiência, não apenas na tecnologia

Thiago Muniz destaca que "inovação não significa apenas adotar novas tecnologias, mas compreender como elas melhoram a experiência do cliente. Personalização e relacionamento não são apenas estratégias para reter consumidores; são a base para conexões duradouras e significativas."

A fidelização vem da sensação de pertencimento que uma marca gera, não apenas de cupons de desconto ou chatbots inteligentes.

O futuro promissor do relacionamento marca-cliente

Um relatório da PwC aponta que 72% dos consumidores consideram a experiência de atendimento um fator decisivo na compra, enquanto empresas com foco no cliente podem registrar lucros até 60% superiores aos concorrentes, segundo a McKinsey.

"Estamos vendo uma mudança fundamental na forma como as marcas se relacionam com seus clientes. A personalização deixou de ser um diferencial para se tornar uma expectativa básica. O futuro do varejo brasileiro é extremamente promissor. Temos uma população jovem, conectada e aberta a inovações, um sistema financeiro digital avançado e um ambiente regulatório que estimula a competição saudável. As empresas que souberem combinar essa infraestrutura digital com uma genuína obsessão pela experiência do cliente estarão criando as bases para décadas de crescimento sustentável", conclui Muniz.