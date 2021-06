Desafio Hotmart vai dar R$ 2 mi para acelerar até seis startups de tech

Por Bússola

A Hotmart, uma das líderes globais em produtos digitais, anuncia o lançamento do Hotmart Challenge – Startup Edition, desafio para encontrar ideias e projetos inovadores em tecnologia, educação e empreendedorismo em todo o Brasil. A empresa vai selecionar seis startups que vão receber, ao todo, um aporte de R$ 2 milhões para acelerar os projetos vencedores.

O objetivo do desafio é receber inscrições de ideias e projetos em fase inicial, em andamento ou já em execução, de startups em qualquer estágio de negócio. “Queremos identificar empreendedores mais experientes ou quem está começando, com ideias recém-saídas do papel ou negócios que já têm uma atuação. Nosso desafio é para todos os negócios com potencial de mudar a vida das pessoas, porque acreditamos que todas as startups merecem uma chance”, afirma o CEO da Hotmart, João Pedro Resende.

As inscrições estão abertas até 31 de julho e devem ser feitas por um hotsite. Para o cadastro, além de seguir as orientações do regulamento, a startup postulante deve gravar um vídeo de até dois minutos sobre o negócio, dizendo porque a ideia merece ser selecionada, subir o vídeo para o Youtube ou plataforma similar, e enviar o link na inscrição. Vale lembrar que os participantes devem ter um negócio inovador, com até três anos de atuação, focado em tecnologia, empreendedorismo ou educação.

Na primeira fase, serão 500 startups selecionadas, que passarão por uma seletiva regional para eleger 50 ideias. Desse universo, 20 startups serão escolhidas para um processo de mentorias exclusivas com profissionais do mercado. A semifinal contará com dez startups, das quais seis serão contempladas para receber o investimento.

Fazem parte do corpo de jurados João Pedro Resende, CEO e cofundador da Hotmart; Ankur Nagpal, CEO e fundador da Teachable; Ademir Xavier, CFO da Hotmart Company; Nathalia Cavalieri, VP de Marketing da Hotmart; e Frederico Montezuma, Global M&A Director da Hotmart.

