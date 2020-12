Debate sobre vacina contra Covid impulsiona oposição em redes do Congresso

Os deputados da oposição Paulo Pimenta (PT-RS), Joice Hasselmann (PSL-SP) e Marcelo Freixo (PSOL-RJ) foram os principais destaques do ranking FSBinfluênciaCongresso desta semana. Com críticas ao plano de vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, eles foram os que mais ganharam posições no levantamento.

Com intensa postagem diária, o petista Paulo Pimenta subiu 12 posições e alcançou o 15º lugar. Além de incentivar campanha em defesa do Sistema Único de Saúde, seus posts reclamam da destinação a entidades religiosas de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O deputado também utilizou posts para divulgar reportagem da revista Época, segundo a qual a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) fez relatório para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Os mesmos temas ajudaram Marcelo Freixo a avançar sete posições e atingir a 6ª colocação no levantamento.

Ataques às ações do governo também foram a tônica da atuação de Joice Hasselmann, que saiu da 26ª posição para alcançar a 17ª. No topo do ranking, mantêm-se os parlamentares do PSL: Carla Zambelli (SP), Bia Kicis (DF) e Eduardo Bolsonaro (SP).

Confira aqui o ranking da Câmara dos Deputados.

Senado Federal

Com posts que desaprovam o plano de vacinação contra a Covid-19, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) foi o que mais subiu no ranking FSBinfluênciaCongresso. O parlamentar ganhou oito posições e chegou ao 8º lugar.

O líder do PDT no Senado, Weverton Rocha (MA), também chegou a 15ª colocação, após avançar seis posições com postagens sobre saúde. Ele, porém, possui cardápio diversificado de temas em suas redes sociais, que vão do aumento da desigualdade à entrega de obras em Imperatriz, sua base eleitoral. O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) teve trajetória idêntica: subiu seis lugares e se posicionou em 14º lugar, mas com posts voltados ao combate à corrupção.

Na linha de frente do ranking, o senador Humberto Costa (PT-PE) andou duas posições e recuperou o 1º lugar, que havia perdido para Álvaro Dias (Podemos-PR) na semana anterior. O paranaense ficou em 2º, seguido de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) em 3º.

Confira aqui o ranking da semana no Senado Federal.