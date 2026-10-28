A Black Friday não se ganha em novembro. Ela se ganha antes

Todo ano acontece praticamente a mesma coisa: Chega novembro e o empresário começa a discutir desconto, o marketing corre para produzir campanha, o comercial tenta recuperar cliente antigo e alguém descobre, na pior hora possível, que o estoque não acompanha a promessa que foi feita.

Depois vem a reclamação de que a Black Friday já não funciona mais. Só que o problema, muitas vezes, começou meses antes.

A Black Friday de 2026 deve movimentar mais de R$ 13 bilhões no comércio eletrônico brasileiro entre os dias 26 e 29 de novembro, segundo projeção da Confi. É um crescimento esperado que passa de 20% sobre 2025. Ao mesmo tempo, os dados do setor mostram que o número de pedidos cresce mais rapidamente que o valor médio gasto pelo consumidor. De janeiro a setembro, o tíquete médio do e-commerce caiu mais de 13%.

Isso significa que o mercado continua crescendo, mas vender ficou mais desafiador. O cliente compara, espera, pesquisa e, principalmente, faz conta.

Uma pesquisa da NielsenIQ sobre a Black Friday de 2025 mostrou que 81,8% dos consumidores online foram motivados pelos preços menores. Outros 44,3% apontaram o frete grátis como fator de compra. Não adianta ignorar o desconto numa data construída em cima dele. A questão é saber quanto desconto sua empresa consegue oferecer sem transformar faturamento em prejuízo.

E essa conta começa na margem de contribuição. Um produto com preço de R$ 200 e custo variável total de R$ 130 deixa R$ 70 para cobrir despesas fixas e gerar lucro. Se a empresa oferece R$ 40 de desconto sem alterar os demais custos, essa contribuição cai para R$ 30. A venda aconteceu, mas o resultado por unidade caiu mais da metade.

É por isso que precificação precisa conversar com estoque, mídia, logística e caixa. Em vez de colocar a loja inteira com 30% de desconto, o empresário pode usar produtos selecionados para atrair clientes, montar combos que elevem o tíquete, oferecer benefícios progressivos e criar condições diferentes para quem já compra da marca.

Outro erro comum é deixar toda a estratégia concentrada na última sexta-feira de novembro. Em 2025, apenas 23,5% do faturamento online de novembro aconteceu nos quatro dias tradicionais da Black Friday, segundo a Neotrust. O restante foi distribuído pelo mês. Existe uma janela inteira para antecipação, relacionamento, recuperação de carrinho, recompra e ações com a base de clientes.

O empresário que entende isso começa novembro com audiência aquecida. Já sabe quais produtos têm mais potencial, quais clientes respondem melhor às ofertas e quanto pode investir para adquirir uma venda. Enquanto o concorrente está tentando descobrir qual campanha subir, ele está executando.

É essa discussão que vai reunir 300 empresários, executivos e lideranças do varejo no dia 5 de novembro, em São Paulo, na quarta edição do Varejo Insights Black Friday, promovido pelo Bora Varejo.

O encontro acontecerá no Welucci Village e terá palestras voltadas a estratégias comerciais, precificação, marketing, tecnologia, operação, logística e preparação das equipes para vender mais durante o período.

A proposta é reunir quem vive o varejo para compartilhar decisões que funcionam na prática, inclusive os erros que custam dinheiro. Porque uma boa estratégia de Black Friday também precisa sobreviver ao atendimento, ao centro de distribuição, ao financeiro e ao pós-venda.

O encontro também reúne empresas de diferentes segmentos, ampliando as oportunidades de relacionamento e troca de experiências entre os participantes. Entre as marcas parceiras estão Formatar Consultoria, especializada em gestão empresarial, Trinta Dezessete, que atua na produção audiovisual e construção de audiências, Dom Duarte Buffet, do segmento de gastronomia e eventos e uma das maiores da america latina, e da própria Welucci, especializada em experiências, casamentos e espaços para eventos, responsável pelo Welucci Village, onde será realizado o encontro.

Essa diversidade importa porque o varejo tem muito a aprender fora da própria categoria. Uma marca de beleza pode ensinar recorrência. Uma empresa de tecnologia pode mostrar como recuperar oportunidades comerciais. O mercado premium pode ensinar experiência. E uma consultoria de gestão pode ajudar a entender por que uma campanha com recorde de pedidos nem sempre gera recorde de lucro.

O evento terá uma extensa programação de palestras e momentos dedicados ao relacionamento entre os participantes, com encerramento em um happy hour de networking. O encontro tem objetivo de fazer com que o empresário saia com algo mais valioso do que uma lista de tendências e sim com uma decisão objetiva sobre o que fazer de diferente na própria operação antes de 27 de novembro.

O Varejo Insights Black Friday 2026 acontece em 5 de novembro, das 13h às 22h, no Welucci Village, em São Paulo. O encontro é fechado, com participação mediante convite e confirmação de presença.

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