CPI, ato pró-governo e evento em Alagoas movimentaram redes dos senadores

Por Bússola

O senador por Rondônia, líder do Democratas no Senado e vice-líder do governo no Congresso Nacional, Marcos Rogério (DEM) chegou à terceira posição do ranking FSBinfluênciaCongresso, após subir sete colocações. Suas postagens em defesa do governo na CPI e sobre o ato do Movimento Verde e Amarelo, no último sábado, 15, em Brasília, tiveram milhares de curtidas, compartilhamentos e comentários de apoio ao trabalho realizado pelo presidente Bolsonaro.

O ranking, produzido pelo Instituto FSB Pesquisa, mede a popularidade dos parlamentares nas redes sociais.

Quem também ganhou espaço foi o senador Fernando Collor (PROS-AL), que avançou 16 posições, ficando no 15º lugar entre os mais influentes nas redes, entre os dias 11 e 17 de maio. Sua postagem sobre o evento de entrega de moradias e inauguração do trecho IV do canal do sertão alagoano, em Maceió, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, ministros e do Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), lhe renderam mais de 2 mil curtidas e 200 compartilhamentos.

Nas duas primeiras posições não houve alterações. Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) continua em 1º e Humberto Costa (PT-PE) em 2º. Entre os partidos, o destaque é o Podemos, líder no ranking, com três integrantes. A Rede vem em seguida com dois representantes.

Câmara

O ato intitulado “O Agro e o Povo pela Democracia”, que ocorreu na Esplanada dos Ministérios no último sábado,15, alavancou o deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO) para o 17º lugar na Câmara. Ele avançou 25 posições na listagem. Outro aliado do governo, o deputado Cabo Junio Amaral (PSL-MG) subiu 18 posições, ficando no 18º lugar entre os deputados mais influentes nas redes.

O deputado Helio Lopes (PSL-RJ), conhecido como Helio Bolsonaro, ao postar em suas redes menções e vídeos sobre o ato de apoio ao presidente, conseguiu alcançar o 7º lugar, após subir sete colocações.

Já os deputados Paulo Pimenta (PT-RS) e Kim Kataguiri (DEM-SP) foram os que mais perderam espaço. O gaúcho perdeu cinco posições, ficando na 20ª colocação, enquanto o representante do Democratas de São Paulo, caiu para 14º, após recuar quatro lugares. A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) se mantém firme no 1º lugar, seguida de quatro deputados de seu partido nas primeiras cinco posições. O PSL, com nove integrantes, segue como o partido com mais nomes no ranking dos 20 mais influentes da Câmara.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube