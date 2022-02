Conhece o Receitas Nestlé? Perfil brasileiro brilhou no Instagram em 2021

A Receitas Nestlé, plataforma de conteúdo culinário, recebeu 40% a mais de investimentos em 2021 em relação ao ano anterior. Já para 2022, a plataforma espera que o valor continue crescendo e receba um incremento de mais de 10%.

Além disso, o hub subiu no ranking dos portais de receitas mais visitados do Brasil, fechando o ano na quarta posição.

Outra aposta tem sido as redes sociais. Em 2021, a Receitas Nestlé alcançou um milhão de seguidores no Instagram e se tornou a maior página da companhia no mundo. Também entrou para o TikTok, alcançando 25 mil seguidores. Depois da criação do blog, ainda em 2020, o portal atingiu no ano passado cerca de 200 mil visitantes por mês, totalizando mais de dois milhões de acessos.

Além das redes sociais, o site de Receitas Nestlé oferece conteúdos exclusivos para clientes cadastrados. O consumidor pode enviar receitas para a plataforma, se inscrever para gravar vídeos e ainda ter acesso a e-books, cupons de desconto para produtos Nestlé e brindes exclusivos. Apenas no ano passado, foram mais de 120 mil cadastros para acessar os conteúdos disponíveis.

O site também foi alimentado com 600 novas receitas em 2021 — 80% a mais em relação a 2020. “As pessoas adquiriram o hábito de cozinhar em casa e, para apoiá-las nessa jornada, estamos sempre inovando e desenvolvendo novas ações”, afirma Daniela Marques, gerente de marketing de Receitas Nestlé no Brasil.

Como resultado dos esforços realizados ao longo do ano, o livro Comida Caseira lançado em dezembro de 2020, em uma parceria de Receitas Nestlé com a Editora Alaúde, representou o Brasil na categoria E01 Easy Recipes do Gourmand World Cookbook Awards — a única premiação internacional dedicada a livros de culinária e gastronomia.

Parcerias

Nos últimos anos, a Nestlé apostou em parcerias com grandes marcas como Sadia, Perdigão, Mondial, Hypera e Renata para impactar os consumidores com conteúdos relevantes. Em 2021, foram desenvolvidas mais de 60 novas receitas com as marcas parceiras, além de mais de 15 vídeos com conteúdos inéditos, que também renderam posts, e-books e material para o blog. O investimento com essas parcerias passou de 350% em relação ao ano anterior.

“Queremos ser reconhecidos como uma plataforma que une marcas e oferece grandes experiências. Por isso, procuramos parcerias de longo prazo para continuar levando conteúdos relevantes e novidades aos consumidores”, afirma a gerente de marketing.

Segundo Daniela, os investimentos com essas parcerias proporcionam à marca um grande alcance em mídia. E com isso, é possível atingir mais pessoas interessadas nas receitas e na experiência completa que a plataforma proporciona.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Com integração da gestão, startup quer revolucionar setor de restaurantes

É produtor rural? Utilize sua produção agrícola como moeda de pagamento

Beleza: na hora de comprar, mulheres ouvem especialistas; homens, sites