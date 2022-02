Conheça o projeto finalista do prêmio IFI Design Distinction Awards

O estúdio São Paulo da Perkins&Will é um dos finalistas do prêmio IFI Design Distinction Awards 2022, da International Federation of Interior Architects and Designers. Inovador, o projeto assinado para o Hospital Sancta Maggiore Morumbi, da rede Prevent Senior, concorre na categoria Health a partir da transformação de uma moderna torre corporativa em um dos hospitais mais avançados do Brasil.

Implantado na TEK Nações Unidas, torre corporativa Triple A na Marginal Pinheiros, o hospital possui 31 lajes e 24 pavimentos, de cerca de 1,2 mil metros quadrados cada um — somando 24 mil metros quadrados. Há ainda quatro níveis de garagem, espaço térreo com pé-direito triplo, dez elevadores e heliponto, totalizando uma área construída de 41 mil metros quadrados.

“Um dos principais desafios do projeto foi a adequação das rotas de fuga, uma vez que as características originais não atendiam aos critérios de uso hospitalar. Foi preciso um planejamento minucioso para conseguirmos adaptar sem causar prejuízos à estrutura”, diz a arquiteta Lara Kaiser, diretora de Healthcare e Operações do estúdio da Perkins&Will em São Paulo e líder do projeto.

Esta é a segunda vez que o projeto se destaca em competições internacionais. Em 2021, o Sancta Maggiore Morumbi venceu o prestigiado European Healthcare Design Awards na categoria Design for Adaptation and Transformation, concorrendo com dezenas de outros competidores ao redor do mundo.

Um dos grandes diferenciais do projeto são os centros cirúrgicos dedicados por andar de internação. Ao evitar o fluxo desnecessário de pacientes nos elevadores diminui-se a possibilidade de infecções hospitalares e o surto de doenças infectocontagiosas, como a covid-19, além da possibilidade de isolamento de setores e pavimentos e a rápida movimentação de pacientes no caso de emergências.

Além disso, todos os quartos podem ser convertidos para o atendimento intensivo, podendo ser transformados em leitos de UTI conforme a demanda.

“O Hospital Sancta Maggiore Morumbi é a nossa contribuição para o avanço do atendimento em saúde no país, levando arquitetura, design e planejamento hospitalar do Brasil para o mundo”, declara Lara Kaiser.

