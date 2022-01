Conheça o executivo que assume a liderança da Sanofi no Brasi

A Sanofi, uma das maiores multinacionais farmacêuticas no Brasil, anuncia Fernando Sampaio como novo diretor-geral de sua unidade General Medicines e como country lead, responsável pela operação da companhia no país, sucedendo a Felix Scott.

Sampaio está na Sanofi há 20 anos, ocupou diversos cargos estratégicos na filial brasileira, e já liderou a antiga unidade Farma, que compreendia as atuais unidades de negócios General Medicines e Consumer Healthcare, entre 2011 e 2015.

Em 2015, foi nomeado diretor-geral da companhia em Portugal. Após dois anos na Europa, assumiu a liderança da companhia no México, onde exerceu também o cargo de gerente-geral da Sanofi Pasteur.

“Retorno ao Brasil com o desafio de dar continuidade ao acelerado ritmo de crescimento de todas as linhas de negócios no país, bem como promover e fomentar as iniciativas de diversidade, inclusão e formação de novas lideranças na operação local”, afirma o novo diretor-geral da Sanofi no Brasil.

Fernando é formado em Ciências pela Universidade Estadual Norte do Paraná, com pós-graduação em marketing pela Universidade Estácio de Sá, MBA em Estratégia de Negócios pela Harvard Business School e em Inovação pela IMD Business School.

