Conheça empresas vêm empregando pessoas com deficiência como estratégia

Muito se fala sobre a importância de as empresas investirem mais em ações alinhadas às práticas ESG e, no âmbito social, é clara a urgência em promover mais oportunidades e espaços para as minorias sociais. As pessoas com deficiência (PcD), por exemplo, ainda são um grupo pouco contemplado no universo corporativo. Segundo relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado em setembro de 2022, com dados consolidados de 2019, sete em cada dez pessoas com deficiência estão fora do mercado de trabalho. Ainda, segundo a pesquisa, no mesmo ano, a taxa de participação dessa população no mercado era de apenas 28,3%, e o salário, comparado ao de pessoas sem deficiência, possui uma diferença média de mil reais a menos.

De acordo com um estudo recente do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (Cesit) do Instituto de Economia (IE) da Unicamp, 82,4% das organizações paulistas deixaram de cumprir a Lei de Cotas obriga empresas a contratarem um percentual de de 2% a 5% profissionais com deficiência. Indo na contramão das estatísticas, empresas que entendem não apenas a importância social do cumprimento da Lei de Cotas, mas também os benefícios de um ambiente diverso e inclusivo, investem em qualificação e programas de contratação do público PcD. Alicerce e Atento, em parceria; Seguros Unimed; Home Agent e Sanofi são alguns exemplos.

Alicerce Educação

Alicerce Educação e Atento têm uma parceria que vai além do cumprimento da Lei de Cotas e oferece qualificação às pessoas com deficiência. Nesta ação, o Alicerce Educação desenvolveu o fortalecimento da base escolar dos alunos, a qualificação profissional e as habilidades socioemocionais dos alunos com o intuito de proporcioná-los mais qualidade de vida e oportunidades de trabalho. As aulas, ministradas cinco vezes na semana, contemplaram temáticas profissionais como Teleatendimento, Serviços Administrativos e Comércio de Varejo, prezando pela ocupação 100% das bolsas do projeto, para o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Em 2022 foram 80 vagas ocupadas com média de 85% de frequência e em 2023 teremos 180 vagas previstas.

Para Jackson Lopes, aluno do projeto, as aulas trouxeram uma nova perspectiva em sua vida: “Eu tenho crescido profissionalmente e pessoalmente. Tive a oportunidade de conhecer pessoas que passam pelas mesmas coisas que eu e pelas mesmas dificuldades que tenho. São pessoas que gostam de ouvir e sabem respeitar opiniões diferentes. Nesse sentido, o curso acolhe todo tipo de gente.” complementa o jovem.

Seguros Unimed

Na Seguros Unimed, braço financeiro e segurador do Sistema Unimed - maior cooperativa de saúde do mundo, a preocupação com o entorno da Companhia e o público externo está intrinsecamente ligada aos valores da empresa, nascida do Cooperativismo, modelo de negócios precursor do ESG. A segurado conta com programa de inclusão em que as oportunidades para o público com deficiência são mapeadas e preenchidas por meio de de processos seletivos feitos por meio de parceiros, como a Somar Diversidade, especializada na inclusão deste público no mercado de trabalho, e Mais Diversidade, consultoria em diversidade e inclusão. Atualmente, as PCDs somam 56 dos cerca de 100 colaboradores da Seguros Unimed, representando 4% dos funcionários

Home Agent

Já a Home Agent, primeira Scale-up de gestão de trabalho remoto e relacionamento com cliente 100% online, atua por meio de plataformas tecnológicas e inovadoras descentralizadas. No modelo de atuação da empresa, as estações de trabalho são montadas na casa dos funcionários, evitando deslocamento e impactando positivamente na qualidade de vida. “Para pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo, trabalhar em casa é uma vantagem uma vez que ainda existem muitas barreiras de acessibilidade, mesmo em grandes cidades, como São Paulo”, informa Fabio Boucinhas, CEO da Home Agent. O executivo completa que somente em 2021, a empresa proporcionou um ganho de quase 30 mil dias de vida em tempo de deslocamento aos seus colaboradores, evitou mais de 600 mil viagens de locomoção e deixou de gerar mais de 30 toneladas de carbono em emissões.

Sanofi

A Sanofi possui um conjunto amplo de iniciativas voltadas à diversidade, equidade e inclusão (DE&I) porque entende a grande importância de criar e manter um ambiente de trabalho cheio de oportunidade e representatividade e o quanto isso a fortalece como negócio. Por isso sua estratégia e, consequentemente, todas as iniciativas se apoiam em três pilares: construir lideranças e times que representam a diversidade da sociedade brasileira, criar um ambiente de trabalho com segurança psicológica e uma cultura inclusiva (onde todas as pessoas possam ser e fazer o seu melhor) e engajamento com as comunidades de modo a amplificar o impacto do que é feito com foco em transformar a vida das pessoas.

Quando falamos em representatividade, a Sanofi assume compromissos concretos, que pretendem atingir até 2025, como por exemplo a Contração de profissionais PCD. A Sanofi ambiciona ter 7% de talentos com deficiência em seu quadro de colaboradores e por isso trabalha continuamente com contratações afirmativas. Além disso, a farmacêutica assinou em 2022 o Pacto pela Inclusão de Pessoas com Deficiência da REIS - Rede Empresarial de Inclusão Social. A adesão ao projeto visa reforçar os esforços da Companhia em garantir os direitos das pessoas com deficiência e desenvolver políticas e procedimentos focados em ações afirmativas em todos os âmbitos da organização.

