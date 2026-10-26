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Fonteles nega que vá para a Fazenda: 'quero tomar posse para cuidar do povo do Piauí'

Rafael Fonteles descarta assumir o Ministério da Fazenda no governo Lula, nega conversas sobre o cargo e diz que pretende permanecer no Piauí.

Eleições 2026: governador do Piauí nega que tenha recebido convite para assumir a Fazenda em 2027 (Divulgação)

Eleições 2026: governador do Piauí nega que tenha recebido convite para assumir a Fazenda em 2027 (Divulgação)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16h38.

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O governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), descartou nesta segunda-feira, 26, a possibilidade de assumir o Ministério da Fazenda no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em entrevista à GloboNews, o governador afirmou que nunca discutiu com o presidente a possibilidade de ocupar um cargo no governo federal e disse que pretende permanecer à frente do Executivo estadual.

“Eu nunca tratei com o presidente da República sobre qualquer cargo, um eventual mandato dele, isso antes da eleição ou depois da eleição”, declarou Fonteles.

O petista também afirmou que espera receber a diplomação da Justiça Eleitoral para assumir o novo mandato. “Eu ainda espero ser diplomado muito em breve pela Justiça Eleitoral do meu estado, como governador reeleito, tomar posse para cuidar do povo do Piauí”, disse.

A possibilidade de Fonteles comandar a equipe econômica de Lula ganhou força nos bastidores após a vitória do presidente nas eleições de 2026. O governador participou da articulação política da campanha no segundo turno, o que ampliou as especulações sobre uma eventual participação no governo federal.

Por que Fonteles é cotado para a Fazenda?

A experiência de Fonteles na área econômica é um dos fatores que ajudam a explicar as especulações sobre seu nome. Antes de assumir o governo do Piauí, em janeiro de 2023, o político foi secretário estadual da Fazenda entre 2015 e 2022.

Fonteles também presidiu o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) por dois mandatos, entre 2019 e 2022.

Apesar da experiência, o governador afirmou que não recebeu convite nem conversou com Lula sobre a possibilidade de assumir o ministério.

A definição sobre a equipe econômica do próximo mandato caberá ao presidente. O atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, assumiu o cargo em março de 2026, após a saída de Fernando Haddad.

O que acontece se Fonteles assumir o Ministério da Fazenda?

Caso aceite um eventual convite para comandar o Ministério da Fazenda no próximo governo Lula, Fonteles terá de renunciar ao mandato de governador do Piauí. A Constituição Federal não permite que governadores assumam outro cargo na administração pública, como o de ministro de Estado, e mantenham o mandato estadual.

A regra está prevista no artigo 28, parágrafo 1º, da Constituição Federal. Desse modo, Fonteles não poderia apenas se licenciar temporariamente do governo estadual para assumir o ministério e depois retornar ao cargo. 

Em seu lugar, o vice-governador eleito, Washington Bandeira, assumiria o comando do Executivo estadual.

Fonteles diz que continuará colaborando com Lula

Embora tenha descartado assumir um ministério neste momento, Fonteles afirmou que pretende continuar contribuindo com o governo federal a partir do Piauí.

A proximidade com Lula se intensificou durante a campanha eleitoral de 2026, quando o governador participou da articulação política do segundo turno. O presidente foi reeleito no domingo, 25, para um quarto mandato.

No Piauí, Fonteles foi reeleito governador no primeiro turno, em 4 de outubro, com mais de 70% dos votos válidos. A continuidade à frente do Executivo estadual, segundo a declaração desta segunda-feira, é a prioridade do político.

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